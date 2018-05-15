До конца мая демонтируют 30 незаконных рекламных конструкций

Как рассказал представитель фирмы-подрядчика Олег Салимгареев, большинство таких конструкций находятся в аварийном состоянии, поэтому до начала работ территорию, где стоит рекламный щит, огораживают, а конструкцию осматривают на предмет ветхости.Все демонтированные щиты отправляют на склад. В течение одного месяца владельцы могут предъявить на них права. Однако чаще всего собственники не объявляются, поскольку для того, чтобы забрать незаконные рекламные щиты, требуется возместить расходы на демонтаж, хранение и оплатить штраф за размещение незаконной рекламы. Для физического лица он составляет 1,5 тысячи рублей, для юридического лица – до 1 миллиона рублей.Как пояснил руководитель комитета по наружной рекламе департамента городского хозяйства и экологии администрации Самары Геннадий Богомолов, с начала года за счет города демонтировано порядка 80 нелегальных конструкций. На гостевых и туристических маршрутах вся незаконная реклама уже убрана. Наостальных территориях в течение месяца планируется снести еще около тридцати рекламных установок. Демонтажные работы продолжатся и после ЧМ-2018.