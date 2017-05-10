До конца июня в Самаре введут в эксплуатацию шесть проблемных долевок
На 31 марта этого года в городе числилось 23 объекта «незавершенного строительства, осуществляемых с привлечением денежных средств граждан».
По данным департамента градостроительства Самары, в городе 10 долевок, по которым вопрос не урегулирован (либо урегулирован частично). Количество дольщиков – 1126. 13 объектов не введены в эксплуатацию. Количество дольщиков по ним – 1272.
Кроме того, на совместном контроле департамента градостроительства и минстроя области находится 20 проблемных объектов, в отношении которых проведены мероприятия по привлечению нового инвестора – застройщика. Количество участников долевого строительства – 1625.
Также осуществляется контроль двух застроек, по которым задерживаются сроки ввода в эксплуатацию. Они находятся на 18 километре Московского шоссе и на улице Березовая Аллея.
Планируется, что во втором квартале 2017 года в эксплуатацию введут шесть объектов долевого строительства. Они располагаются по адресам:
- Заводское шоссе, 57в
- Тухачевского, 10
- Карбышева / Аэродромная (секция 1)
- Советской Армии /Антонова – Овсеенко, 121
- Тухачевского/Владимирская (ЖК «Альбатрос»)
- Маяковского, 95
Стоит отметить, что по данным департамента градостроительства число зарегистрированных дольщиков в Самаре увеличилось. Это связано с изменениями в законодательстве по определению соответствующего статуса. Помимо этого, некоторых участников долевого строительства не исключили из реестра проблемных, несмотря на то, что их объекты ввели в эксплуатацию.
По данным департамента градостроительства Самары, в городе 10 долевок, по которым вопрос не урегулирован (либо урегулирован частично). Количество дольщиков – 1126. 13 объектов не введены в эксплуатацию. Количество дольщиков по ним – 1272.
Кроме того, на совместном контроле департамента градостроительства и минстроя области находится 20 проблемных объектов, в отношении которых проведены мероприятия по привлечению нового инвестора – застройщика. Количество участников долевого строительства – 1625.
Также осуществляется контроль двух застроек, по которым задерживаются сроки ввода в эксплуатацию. Они находятся на 18 километре Московского шоссе и на улице Березовая Аллея.
Планируется, что во втором квартале 2017 года в эксплуатацию введут шесть объектов долевого строительства. Они располагаются по адресам:
- Заводское шоссе, 57в
- Тухачевского, 10
- Карбышева / Аэродромная (секция 1)
- Советской Армии /Антонова – Овсеенко, 121
- Тухачевского/Владимирская (ЖК «Альбатрос»)
- Маяковского, 95
Стоит отметить, что по данным департамента градостроительства число зарегистрированных дольщиков в Самаре увеличилось. Это связано с изменениями в законодательстве по определению соответствующего статуса. Помимо этого, некоторых участников долевого строительства не исключили из реестра проблемных, несмотря на то, что их объекты ввели в эксплуатацию.
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