До конца июня в Самаре введут в эксплуатацию шесть проблемных долевок

По данным департамента градостроительства Самары, в городе 10 долевок, по которым вопрос не урегулирован (либо урегулирован частично). Количество дольщиков – 1126. 13 объектов не введены в эксплуатацию. Количество дольщиков по ним – 1272.Кроме того, на совместном контроле департамента градостроительства и минстроя области находится 20 проблемных объектов, в отношении которых проведены мероприятия по привлечению нового инвестора – застройщика. Количество участников долевого строительства – 1625.Также осуществляется контроль двух застроек, по которым задерживаются сроки ввода в эксплуатацию. Они находятся на 18 километре Московского шоссе и на улице Березовая Аллея.Планируется, что во втором квартале 2017 года в эксплуатацию введут шесть объектов долевого строительства. Они располагаются по адресам:- Заводское шоссе, 57в- Тухачевского, 10- Карбышева / Аэродромная (секция 1)- Советской Армии /Антонова – Овсеенко, 121- Тухачевского/Владимирская (ЖК «Альбатрос»)- Маяковского, 95Стоит отметить, что по данным департамента градостроительства число зарегистрированных дольщиков в Самаре увеличилось. Это связано с изменениями в законодательстве по определению соответствующего статуса. Помимо этого, некоторых участников долевого строительства не исключили из реестра проблемных, несмотря на то, что их объекты ввели в эксплуатацию.