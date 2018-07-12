До конца года все жители Самары встретятся с представителями своих управляющих компаний

У жителей многоквартирных домов появляются действенные рычаги влияния на управляющие организации.



Области на всех уровнях проводят политику прозрачности и повышения качества жилищно-коммунальных услуг. Важно, чтобы люди знали об этих возможностях и отстаивали свои права. Во всех районах Самары ведется работа в этом направлении. Гражданам помогают наладить эффективное взаимодействие с управляющими компаниями, организуют встречи.



Например, вчера в администрации Кировского района встретились жильцы домов на улице Ставропольской и сотрудники обслуживающей организации «Квартал-НД». Вместе они обсудили перспективы заключения новых, более выгодных для жителей договоров с коммунальной компанией. Горожане хотят уделять больше внимания содержанию и ремонту жилья.



- У нас нет претензий к управляющей организации, но мы хотим двигаться вперед, улучшать качество жизни, - пояснила владелица квартиры в доме №214 на улице Ставропольской Татьяна Трофимова. - У нас есть положительные примеры. В Самаре много активистов, которые объединились и занялись благоустройством. В итоге их дома теперь образцово-показательные.



Директор управляющей компании Евгений Сюсин рассказал, что договоры с населением соответствуют стандартному образцу. Но при желании их можно сделать более конкретными, прописать каждый нюанс, выделить детали. Например, указать, что каждый жилец имеет право в любое время потребовать отчета о работе УК или инициировать общее собрание собственников многоквартирного

дома.



- При составлении договоров мы учли рекомендации министерства энергетики и ЖКХ Самарской области, наши обязанности строго регламентированы. Но если жители решат, документы можно сделать еще более локальными и обстоятельными, - говорит Сюсин.



По мнению директора управляющей организации, заключение подробных договоров позволит лучше узнать своих клиентов.



- Во время перезаключения договоров люди чаще общаются и с сотрудниками управляющей компании, и друг с другом. Это улучшает взаимопонимание и позволяет наладить продуктивное сотрудничество, - считает представитель «Квартал-НД».



Муниципальные власти поддерживают инициативу жителей.



- Граждане могут обратиться к нам за консультацией, чтобы узнать, какие пункты должны быть прописаны в договорах. Кроме того, мы проводим встречи с председателями советов многоквартирных домов, посвященные этой теме. Организуем обучающие семинары и круглые столы. Все вопросы, которые возникают у людей по оказанию коммунальных услуг, можно решить в рамках грамотно составленного договора, - убежден заместитель главы администрации Кировского района Вадим Костин.



Этот вопрос действительно актуален для населения. На территории Кировского района сейчас работают 19 управляющих компаний, которые обслуживают 1562 многоквартирных дома.



- Мы стремимся к тому, чтобы коммунальные организации находились в постоянном контакте с гражданами и своевременно реагировали на их обращения, - подытожил Костин.



Мероприятия по выстраиванию эффективного взаимодействия жителей с управляющими компаниями организуют во всех районах Самары. Встречи со старшими по домам проводят по утвержденному графику. До конца года представители всех многоквартирных домов получат консультации специалистов.