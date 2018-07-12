До конца года все жители Самары встретятся с представителями своих управляющих компаний
У жителей многоквартирных домов появляются действенные рычаги влияния на управляющие организации.
Области на всех уровнях проводят политику прозрачности и повышения качества жилищно-коммунальных услуг. Важно, чтобы люди знали об этих возможностях и отстаивали свои права. Во всех районах Самары ведется работа в этом направлении. Гражданам помогают наладить эффективное взаимодействие с управляющими компаниями, организуют встречи.
Например, вчера в администрации Кировского района встретились жильцы домов на улице Ставропольской и сотрудники обслуживающей организации «Квартал-НД». Вместе они обсудили перспективы заключения новых, более выгодных для жителей договоров с коммунальной компанией. Горожане хотят уделять больше внимания содержанию и ремонту жилья.
- У нас нет претензий к управляющей организации, но мы хотим двигаться вперед, улучшать качество жизни, - пояснила владелица квартиры в доме №214 на улице Ставропольской Татьяна Трофимова. - У нас есть положительные примеры. В Самаре много активистов, которые объединились и занялись благоустройством. В итоге их дома теперь образцово-показательные.
Директор управляющей компании Евгений Сюсин рассказал, что договоры с населением соответствуют стандартному образцу. Но при желании их можно сделать более конкретными, прописать каждый нюанс, выделить детали. Например, указать, что каждый жилец имеет право в любое время потребовать отчета о работе УК или инициировать общее собрание собственников многоквартирного
дома.
- При составлении договоров мы учли рекомендации министерства энергетики и ЖКХ Самарской области, наши обязанности строго регламентированы. Но если жители решат, документы можно сделать еще более локальными и обстоятельными, - говорит Сюсин.
По мнению директора управляющей организации, заключение подробных договоров позволит лучше узнать своих клиентов.
- Во время перезаключения договоров люди чаще общаются и с сотрудниками управляющей компании, и друг с другом. Это улучшает взаимопонимание и позволяет наладить продуктивное сотрудничество, - считает представитель «Квартал-НД».
Муниципальные власти поддерживают инициативу жителей.
- Граждане могут обратиться к нам за консультацией, чтобы узнать, какие пункты должны быть прописаны в договорах. Кроме того, мы проводим встречи с председателями советов многоквартирных домов, посвященные этой теме. Организуем обучающие семинары и круглые столы. Все вопросы, которые возникают у людей по оказанию коммунальных услуг, можно решить в рамках грамотно составленного договора, - убежден заместитель главы администрации Кировского района Вадим Костин.
Этот вопрос действительно актуален для населения. На территории Кировского района сейчас работают 19 управляющих компаний, которые обслуживают 1562 многоквартирных дома.
- Мы стремимся к тому, чтобы коммунальные организации находились в постоянном контакте с гражданами и своевременно реагировали на их обращения, - подытожил Костин.
Мероприятия по выстраиванию эффективного взаимодействия жителей с управляющими компаниями организуют во всех районах Самары. Встречи со старшими по домам проводят по утвержденному графику. До конца года представители всех многоквартирных домов получат консультации специалистов.
Области на всех уровнях проводят политику прозрачности и повышения качества жилищно-коммунальных услуг. Важно, чтобы люди знали об этих возможностях и отстаивали свои права. Во всех районах Самары ведется работа в этом направлении. Гражданам помогают наладить эффективное взаимодействие с управляющими компаниями, организуют встречи.
Например, вчера в администрации Кировского района встретились жильцы домов на улице Ставропольской и сотрудники обслуживающей организации «Квартал-НД». Вместе они обсудили перспективы заключения новых, более выгодных для жителей договоров с коммунальной компанией. Горожане хотят уделять больше внимания содержанию и ремонту жилья.
- У нас нет претензий к управляющей организации, но мы хотим двигаться вперед, улучшать качество жизни, - пояснила владелица квартиры в доме №214 на улице Ставропольской Татьяна Трофимова. - У нас есть положительные примеры. В Самаре много активистов, которые объединились и занялись благоустройством. В итоге их дома теперь образцово-показательные.
Директор управляющей компании Евгений Сюсин рассказал, что договоры с населением соответствуют стандартному образцу. Но при желании их можно сделать более конкретными, прописать каждый нюанс, выделить детали. Например, указать, что каждый жилец имеет право в любое время потребовать отчета о работе УК или инициировать общее собрание собственников многоквартирного
дома.
- При составлении договоров мы учли рекомендации министерства энергетики и ЖКХ Самарской области, наши обязанности строго регламентированы. Но если жители решат, документы можно сделать еще более локальными и обстоятельными, - говорит Сюсин.
По мнению директора управляющей организации, заключение подробных договоров позволит лучше узнать своих клиентов.
- Во время перезаключения договоров люди чаще общаются и с сотрудниками управляющей компании, и друг с другом. Это улучшает взаимопонимание и позволяет наладить продуктивное сотрудничество, - считает представитель «Квартал-НД».
Муниципальные власти поддерживают инициативу жителей.
- Граждане могут обратиться к нам за консультацией, чтобы узнать, какие пункты должны быть прописаны в договорах. Кроме того, мы проводим встречи с председателями советов многоквартирных домов, посвященные этой теме. Организуем обучающие семинары и круглые столы. Все вопросы, которые возникают у людей по оказанию коммунальных услуг, можно решить в рамках грамотно составленного договора, - убежден заместитель главы администрации Кировского района Вадим Костин.
Этот вопрос действительно актуален для населения. На территории Кировского района сейчас работают 19 управляющих компаний, которые обслуживают 1562 многоквартирных дома.
- Мы стремимся к тому, чтобы коммунальные организации находились в постоянном контакте с гражданами и своевременно реагировали на их обращения, - подытожил Костин.
Мероприятия по выстраиванию эффективного взаимодействия жителей с управляющими компаниями организуют во всех районах Самары. Встречи со старшими по домам проводят по утвержденному графику. До конца года представители всех многоквартирных домов получат консультации специалистов.
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