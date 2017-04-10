До конца года в Самарской области по программе капремонта планируют отремонтировать 1073 дома

Всего в рамках реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов (МКД) территории Самарской области с 2014 года было отремонтировано 2135 домов. В 623 домах отремонтировали инженерные системы, в 1121 МКД – крыши, в 115 МКД – лифты, в 267 МКД – фасады, в 2 МКД – фундамент и в 7 МКД - приборы учета.