До конца года в Самаре должны построить новую улицу - Арена 2018

Напомним, новая дорога соединит Волжское шоссе и стадион «Самара Арена». Ее длина составит 2,5 километра. Улица Арена 2018 будет иметь четырехполосную проезжую часть и разделительную полосу. Подготовительные работы по строительству новой самарской улицы начались в октябре 2016 года: была удалена часть лесных насаждений и выровнена площадка под строительство. Все работы должны завершиться к концу 2017 года.