До Чемпионата мира по футболу отремонтируют дорогу к «вертолетке»

Дорогу подрядчик планирует обновить до начала Чемпионата мира по футболу. Запланированный срок окончания работ - 10 июня.Как сообщает пресс-служба городской администрации, площадь, которая будет отремонтирована «картами» свыше 100 погонных метров, составит 23 тысяч кв.м. На сегодняшний день отфрезеровано 10 тысяч кв. м покрытия. На 5,5 тысячах кв. м на всю ширину проезжей части выполнена укладка верхнего слоя.По словам начальника участка подрядной организации ООО «Автодоринжиниринг» Олега Абышкина, для ремонта используется плотная асфальтобетонная смесь типа Б марки I. Толщина нового верхнего слоя – не менее 5 сантиметров. Перед его устройством обязательно осуществляется подготовка основания, которая включает очистку, продувание, обеспыливание, розлив битумной эмульсии.Сейчас на участке задействовано 8 единиц спецтехники и 20 дорожных рабочих. Работы выполняют ночью, чтобы не перекрывать дорогу и не создавать неудобств автомобилистам днем.По словам главного специалиста МБУ «Дорожное хозяйство» Кирилла Рябова, в ходе дорожного ремонта также заменят люки смотровых и дождеприемных колодцев, отремонтируют карманы для подъезда общественного транспорта к остановкам.