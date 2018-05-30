До Чемпионата мира по футболу отремонтируют дорогу к «вертолетке»
В Самаре начался ремонт улицы Сергея Лазо. Работы ведут на участке от Волжского шоссе до вертолетной площадки.
Дорогу подрядчик планирует обновить до начала Чемпионата мира по футболу. Запланированный срок окончания работ - 10 июня.
Как сообщает пресс-служба городской администрации, площадь, которая будет отремонтирована «картами» свыше 100 погонных метров, составит 23 тысяч кв.м. На сегодняшний день отфрезеровано 10 тысяч кв. м покрытия. На 5,5 тысячах кв. м на всю ширину проезжей части выполнена укладка верхнего слоя.
По словам начальника участка подрядной организации ООО «Автодоринжиниринг» Олега Абышкина, для ремонта используется плотная асфальтобетонная смесь типа Б марки I. Толщина нового верхнего слоя – не менее 5 сантиметров. Перед его устройством обязательно осуществляется подготовка основания, которая включает очистку, продувание, обеспыливание, розлив битумной эмульсии.
Сейчас на участке задействовано 8 единиц спецтехники и 20 дорожных рабочих. Работы выполняют ночью, чтобы не перекрывать дорогу и не создавать неудобств автомобилистам днем.
По словам главного специалиста МБУ «Дорожное хозяйство» Кирилла Рябова, в ходе дорожного ремонта также заменят люки смотровых и дождеприемных колодцев, отремонтируют карманы для подъезда общественного транспорта к остановкам.
Дорогу подрядчик планирует обновить до начала Чемпионата мира по футболу. Запланированный срок окончания работ - 10 июня.
Как сообщает пресс-служба городской администрации, площадь, которая будет отремонтирована «картами» свыше 100 погонных метров, составит 23 тысяч кв.м. На сегодняшний день отфрезеровано 10 тысяч кв. м покрытия. На 5,5 тысячах кв. м на всю ширину проезжей части выполнена укладка верхнего слоя.
По словам начальника участка подрядной организации ООО «Автодоринжиниринг» Олега Абышкина, для ремонта используется плотная асфальтобетонная смесь типа Б марки I. Толщина нового верхнего слоя – не менее 5 сантиметров. Перед его устройством обязательно осуществляется подготовка основания, которая включает очистку, продувание, обеспыливание, розлив битумной эмульсии.
Сейчас на участке задействовано 8 единиц спецтехники и 20 дорожных рабочих. Работы выполняют ночью, чтобы не перекрывать дорогу и не создавать неудобств автомобилистам днем.
По словам главного специалиста МБУ «Дорожное хозяйство» Кирилла Рябова, в ходе дорожного ремонта также заменят люки смотровых и дождеприемных колодцев, отремонтируют карманы для подъезда общественного транспорта к остановкам.
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