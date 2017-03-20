До 31 марта изменения в «Правилах благоустройства города» будут обсуждены с общественностью
Как рассказал сегодня на оперативном совещании под руководством главы Самары руководитель департамента городского хозяйства и экологии Самары Вячеслав Коновалов, в настоящее время через официальный сайт департамента было получено 26 обращений с мнениями и позициями о внесении изменений в правила благоустройства.
В числе предложений - вопросы организаций парковок во дворах (это почти 40% от общего числа обращений), демонтаж старых гаражей, вывозу брошенных автомобилей, а также ряд вопросов по содержанию внутриквартальных территорий.
Напомним, в документ предлагается внести ряд изменений, которые позволят усовершенствовать принципы содержания объектов инфраструктуры и помогут сформировать благоприятную городскую среду. Сейчас проект правил включил в себя изменение в сферы обращения с отходами в соответствии с федеральным законодательством, ремонт и содержание внутриквартальных проездов, где вводится определение «внутриквартальный проезд», а также положения, связанные с их ремонтом и содержанием. В части содержания территорий города были внесены изменения по уборке в летний и зимний периоды, введены положения в части уборки внутриквартальных проездов, а также запрет на размещение транспортных средств на детских площадках, пляжах, в арках, скверах и на береговых линиях. Также в числе изменений - запрет на размещение печатной продукции на малых архитектурных формах, а также прописанные обязанности их владельцев по содержанию и ремонту, и изменения в части содержания фасадов. Они предполагают содержание фасадов и обязанности собственников по проведению ремонта и содержанию с указанием периодичности работ.
- До конца марта продолжится общественное обсуждение поправок в правила благоустройства. Проект доступен в интернете, горожане могут вносить свои дополнения в него. У жителей есть возможность высказаться, обратить внимание на проблемы, чтобы мы вместе продолжили работу по наведению прядка с большей эффективностью. Изменение правил благоустройства направлено на то, чтобы снять проблемы, которые мешают городу быть более удобным, мешают выглядеть более эстетично. Например, во многих дворах автомобили паркуют на газонах, детских площадках. Наказание за это законом не учтена, а мы планируем прописать в новых правилах ответственность за такое поведение. Есть и другие острые моменты, которые мы намерены на уровне города решить, - подчеркнул мэр Самары Олег Фурсов.
В числе предложений - вопросы организаций парковок во дворах (это почти 40% от общего числа обращений), демонтаж старых гаражей, вывозу брошенных автомобилей, а также ряд вопросов по содержанию внутриквартальных территорий.
Напомним, в документ предлагается внести ряд изменений, которые позволят усовершенствовать принципы содержания объектов инфраструктуры и помогут сформировать благоприятную городскую среду. Сейчас проект правил включил в себя изменение в сферы обращения с отходами в соответствии с федеральным законодательством, ремонт и содержание внутриквартальных проездов, где вводится определение «внутриквартальный проезд», а также положения, связанные с их ремонтом и содержанием. В части содержания территорий города были внесены изменения по уборке в летний и зимний периоды, введены положения в части уборки внутриквартальных проездов, а также запрет на размещение транспортных средств на детских площадках, пляжах, в арках, скверах и на береговых линиях. Также в числе изменений - запрет на размещение печатной продукции на малых архитектурных формах, а также прописанные обязанности их владельцев по содержанию и ремонту, и изменения в части содержания фасадов. Они предполагают содержание фасадов и обязанности собственников по проведению ремонта и содержанию с указанием периодичности работ.
- До конца марта продолжится общественное обсуждение поправок в правила благоустройства. Проект доступен в интернете, горожане могут вносить свои дополнения в него. У жителей есть возможность высказаться, обратить внимание на проблемы, чтобы мы вместе продолжили работу по наведению прядка с большей эффективностью. Изменение правил благоустройства направлено на то, чтобы снять проблемы, которые мешают городу быть более удобным, мешают выглядеть более эстетично. Например, во многих дворах автомобили паркуют на газонах, детских площадках. Наказание за это законом не учтена, а мы планируем прописать в новых правилах ответственность за такое поведение. Есть и другие острые моменты, которые мы намерены на уровне города решить, - подчеркнул мэр Самары Олег Фурсов.
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