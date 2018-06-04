До 14 июня трамваи не будут доезжать до улицы Фрунзе

Поэтому до 14 июня этого года трамваи №№ 3, 15, 16 и 20 будут следовать от улицы Красноармейской по Галактионовской, Венцека и далее по своим маршрутам. Об этом сообщает МП "ТТУ".Причина перекрытия - подготовка площади Куйбышева к фестивалю болельщиков FIFA.