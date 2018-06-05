Дмитрию Азарову и Елене Лапушкиной показали «виртуальный полигон» и «вечный йогурт»
В воскресенье, 3 июня, Самарский государственный технический университет отметил двойной праздник - день рождения вуза и день встречи выпускников. В числе обладателей его дипломов - федеральные министры, главы регионов и городов, руководители крупных компаний, известные спортсмены.
Политех, чья история насчитывает уже 104 года, считается крупнейшим центром прорывных разработок и исследований региона и страны. Его сотрудники ведут исследования и реализуют проекты в нефтехимии, энергетике, машиностроении, металлургии, био- и нанотехнологиях, экологии, пищевом производстве, строительстве.
- Легче сказать, чего нет в политехе, чем перечислять, что есть, - уверен ректор Дмитрий Быков.
- Вуз сегодня - это инвестиционный банк знаний, - отметил выпускник факультета автоматики и информационных технологий, председатель стратегического совета опорного вуза, глава региона Дмитрий Азаров.
По его словам, выпускники университета востребованы во многих отраслях экономики и промышленности, их научно-исследовательские работы известны далеко за пределами региона, а правительство области чувствует в СамГТУ опору и в своей работе.
- Считаю, что государственное и региональное управление выстраивалось бы наиболее эффективно, если бы мы важнейшие, перспективные идеи развития региона не только обсуждали, но и разрабатывали вместе с нашими ведущими вузами, - сказал Дмитрий Азаров.
Такая модель даст возможность региону развиваться опережающими темпами и внедрять понастоящему прорывные технологии. Это позволит и выполнить задачу президента страны по преодолению технологического отставания. По мнению главы региона, тезисы послания Владимира Путина открывают новые возможности для вуза.
- У политеха наступает новая эра. Задача президента находится в зоне отработки технического университета. Уверен, что и меры государственной поддержки не заставят себя ждать, - отметил Дмитрий Азаров.
Президент вуза Владимир Калашников посвятил СамГТУ полвека. Был деканом инженерно-технологического факультета, ректором. По его словам, нынешние «политехники» выполнят все поставленные задачи.
- Мы сохранили свою самобытность, стали еще мощнее и нужнее нашей стране. Президент России в своих указах показал, что стране необходима наука. И здесь для университета открываются большие горизонты, - говорит Владимир Калашников.
Глава Самары Елена Лапушкина училась на инженерно-техническом факультете под руководством Владимира Калашникова.
- Горжусь достижениями вуза, тем, как он развивается. Появились новые факультеты, новые востребованные специальности, новые научные школы и направления. В вузе работают удивительно интересные проектные команды, - отметила мэр. - То, чем сейчас занимается политех, в мое студенчество показалось бы научной фантастикой.
После официальной части гостей ознакомили с разработками, некоторые из них до сих пор не имеют аналогов в мире. Завкафедрой технологии и организации общественного питания Надежда Макарова и студенты вуза представили технологию получения пищевых съедобных пленок и упаковочных материалов на их основе, а также «вечный йогурт» - абсолютно лишенный влаги, который долго сохраняет свои свойства и может
быть использован в космическом питании. Аспирант Алексей Антонов продемонстрировал «Виртуальный полигон» - симулятор, который позволяет совершенствовать огневую подготовку военнослужащих. В стадии тестирования разработка политеха уже получила положительные отзывы от профильных экспертов. Также сотрудники вуза представили мобильную версию автопарковки как элемента системы «Умный город» и совместный проект с ПАО «КамАЗ» по созданию беспилотника на базе большегруза для сельского хозяйства.
По каждому направлению Дмитрий Азаров наметил с разработчиками перспективы внедрения технологий, а также возможные планы по взаимодействию с промышленными предприятиями региона.
Политех, чья история насчитывает уже 104 года, считается крупнейшим центром прорывных разработок и исследований региона и страны. Его сотрудники ведут исследования и реализуют проекты в нефтехимии, энергетике, машиностроении, металлургии, био- и нанотехнологиях, экологии, пищевом производстве, строительстве.
- Легче сказать, чего нет в политехе, чем перечислять, что есть, - уверен ректор Дмитрий Быков.
- Вуз сегодня - это инвестиционный банк знаний, - отметил выпускник факультета автоматики и информационных технологий, председатель стратегического совета опорного вуза, глава региона Дмитрий Азаров.
По его словам, выпускники университета востребованы во многих отраслях экономики и промышленности, их научно-исследовательские работы известны далеко за пределами региона, а правительство области чувствует в СамГТУ опору и в своей работе.
- Считаю, что государственное и региональное управление выстраивалось бы наиболее эффективно, если бы мы важнейшие, перспективные идеи развития региона не только обсуждали, но и разрабатывали вместе с нашими ведущими вузами, - сказал Дмитрий Азаров.
Такая модель даст возможность региону развиваться опережающими темпами и внедрять понастоящему прорывные технологии. Это позволит и выполнить задачу президента страны по преодолению технологического отставания. По мнению главы региона, тезисы послания Владимира Путина открывают новые возможности для вуза.
- У политеха наступает новая эра. Задача президента находится в зоне отработки технического университета. Уверен, что и меры государственной поддержки не заставят себя ждать, - отметил Дмитрий Азаров.
Президент вуза Владимир Калашников посвятил СамГТУ полвека. Был деканом инженерно-технологического факультета, ректором. По его словам, нынешние «политехники» выполнят все поставленные задачи.
- Мы сохранили свою самобытность, стали еще мощнее и нужнее нашей стране. Президент России в своих указах показал, что стране необходима наука. И здесь для университета открываются большие горизонты, - говорит Владимир Калашников.
Глава Самары Елена Лапушкина училась на инженерно-техническом факультете под руководством Владимира Калашникова.
- Горжусь достижениями вуза, тем, как он развивается. Появились новые факультеты, новые востребованные специальности, новые научные школы и направления. В вузе работают удивительно интересные проектные команды, - отметила мэр. - То, чем сейчас занимается политех, в мое студенчество показалось бы научной фантастикой.
После официальной части гостей ознакомили с разработками, некоторые из них до сих пор не имеют аналогов в мире. Завкафедрой технологии и организации общественного питания Надежда Макарова и студенты вуза представили технологию получения пищевых съедобных пленок и упаковочных материалов на их основе, а также «вечный йогурт» - абсолютно лишенный влаги, который долго сохраняет свои свойства и может
быть использован в космическом питании. Аспирант Алексей Антонов продемонстрировал «Виртуальный полигон» - симулятор, который позволяет совершенствовать огневую подготовку военнослужащих. В стадии тестирования разработка политеха уже получила положительные отзывы от профильных экспертов. Также сотрудники вуза представили мобильную версию автопарковки как элемента системы «Умный город» и совместный проект с ПАО «КамАЗ» по созданию беспилотника на базе большегруза для сельского хозяйства.
По каждому направлению Дмитрий Азаров наметил с разработчиками перспективы внедрения технологий, а также возможные планы по взаимодействию с промышленными предприятиями региона.
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