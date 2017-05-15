Дмитрий Дюжев приедет в Самару на открытие кинофестиваля
С 19 по 21 мая в Самаре в кинозалах Ambar Cinema пройдет кинофестиваль «Свет Лучезарного Ангела».
Проект благотворительный - вход для зрителей на все показы и мероприятия бесплатный. Возрастных ограничений нет.
Самарцы увидят добрые фильмы для детей и взрослых, в разные годы ставшие победителями Международного благотворительного кинофестиваля «Лучезарный Ангел». Он проходит по благословению Святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла и под патронатом президента Фонда социально-культурных инициатив Светланы Медведевой.
Международный благотворительный кинофестиваль «Лучезарный Ангел» впервые прошел в 2005 году. За эти годы зрители познакомились с сотнями работ российских и зарубежных авторов - полнометражными, короткометражными игровыми, документальными и мультипликационными картинами. Девиз фестиваля: «Доброе кино возвращается!»
С 19 по 21 мая все желающие смогут принять участие в мастер-классах, творческих встречах, которые проведут профессиональные режиссеры, педагоги, мультипликаторы и документалисты: актер Дмитрий Дюжев, телеведущий, режиссер-аниматор Алексей Почивалов, игумен Киприан (Ященко) и многие другие. Тематика мастер-классов и творческих встреч подобрана таким образом, чтобы заинтересовать как совсем юных, так и взрослых зрителей. А также посетить выставку народных промыслов.
20 мая фестивальные мероприятия выйдут за пределы кинозалов - на сцене возле ТК «Амбар» пройдет многочасовой концерт вокальных, инструментальных и танцевальных коллективов Самарской области.
В рамках фестиваля уже работает выставка «Наш Афон» всемирно известного православного фотохудожника Костаса Асимиса (Греция). В экспозиции представлено более двухсот работ, которые Костас, как первый официальный фотолетописец Святой горы, делал на протяжении 30 лет. Работы отражают историю и жизнь афонских монахов, рассказывают о святынях монастырей и удивительной природе Афона.
Торжественная церемония открытия кинофестиваля «Свет Лучезарного Ангела» в Самаре состоится 19 мая в 18.00 в ТК «Амбар». Гости открытия: Митрополит Самарский и Сызранский Сергий, администрация Самарской области, Дмитрий Дюжев, игумен Киприан.
Проект благотворительный - вход для зрителей на все показы и мероприятия бесплатный. Возрастных ограничений нет.
Самарцы увидят добрые фильмы для детей и взрослых, в разные годы ставшие победителями Международного благотворительного кинофестиваля «Лучезарный Ангел». Он проходит по благословению Святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла и под патронатом президента Фонда социально-культурных инициатив Светланы Медведевой.
Международный благотворительный кинофестиваль «Лучезарный Ангел» впервые прошел в 2005 году. За эти годы зрители познакомились с сотнями работ российских и зарубежных авторов - полнометражными, короткометражными игровыми, документальными и мультипликационными картинами. Девиз фестиваля: «Доброе кино возвращается!»
С 19 по 21 мая все желающие смогут принять участие в мастер-классах, творческих встречах, которые проведут профессиональные режиссеры, педагоги, мультипликаторы и документалисты: актер Дмитрий Дюжев, телеведущий, режиссер-аниматор Алексей Почивалов, игумен Киприан (Ященко) и многие другие. Тематика мастер-классов и творческих встреч подобрана таким образом, чтобы заинтересовать как совсем юных, так и взрослых зрителей. А также посетить выставку народных промыслов.
20 мая фестивальные мероприятия выйдут за пределы кинозалов - на сцене возле ТК «Амбар» пройдет многочасовой концерт вокальных, инструментальных и танцевальных коллективов Самарской области.
В рамках фестиваля уже работает выставка «Наш Афон» всемирно известного православного фотохудожника Костаса Асимиса (Греция). В экспозиции представлено более двухсот работ, которые Костас, как первый официальный фотолетописец Святой горы, делал на протяжении 30 лет. Работы отражают историю и жизнь афонских монахов, рассказывают о святынях монастырей и удивительной природе Афона.
Торжественная церемония открытия кинофестиваля «Свет Лучезарного Ангела» в Самаре состоится 19 мая в 18.00 в ТК «Амбар». Гости открытия: Митрополит Самарский и Сызранский Сергий, администрация Самарской области, Дмитрий Дюжев, игумен Киприан.
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