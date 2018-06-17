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Дмитрий Азаров вручил сербскому футболисту сертификат на автомобиль

Автор победного гола, забитого на «Самара Арене», получит «Ниву».

В воскресенье, 17 июня, стадион «Самара Арена» принял свой первый матч ЧМ-2018. На поле вышли сборные Коста-Рики и Сербии. Среди зрителей первой самарской игры турнира был президент FIFA Джанни Инфантино. Матч закончился в пользу команды Сербии.

Накануне глава региона Дмитрий Азаров в своем Твиттер-аккаунте сообщил, что приготовил подарок для лучшего игрока матча по версии самарских болельщиков. Что именно подготовил Азаров – оставалось сюрпризом.

Автором единственного гола, который принес победу балканским футболистам, стал Александр Коларов. Закономерно, что звание лучшего игрока досталось ему.

После матча Дмитрий Азаров вручил сербскому защитнику сертификат на автомобиль Lada 4х4.

- Александр был очень рад. Вся команда восприняла этот подарок с воодушевлением. Уверен, что автомобиль будет напоминать ему и о нашем городе, и об этом замечательном голе, который был забит на «Самара Арене», - отметил глава региона.
 
Дата: 17 июня 2018 , 20:26
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Автор текста: Иван Смирнов
Автор фото: Твиттер департамента информационной политики
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