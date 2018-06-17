Дмитрий Азаров вручил сербскому футболисту сертификат на автомобиль

В воскресенье, 17 июня, стадион «Самара Арена» принял свой первый матч ЧМ-2018. На поле вышли сборные Коста-Рики и Сербии. Среди зрителей первой самарской игры турнира был президент FIFA Джанни Инфантино. Матч закончился в пользу команды Сербии.Накануне глава региона Дмитрий Азаров в своем Твиттер-аккаунте сообщил, что приготовил подарок для лучшего игрока матча по версии самарских болельщиков. Что именно подготовил Азаров – оставалось сюрпризом.Автором единственного гола, который принес победу балканским футболистам, стал Александр Коларов. Закономерно, что звание лучшего игрока досталось ему.После матча Дмитрий Азаров вручил сербскому защитнику сертификат на автомобиль Lada 4х4.- Александр был очень рад. Вся команда восприняла этот подарок с воодушевлением. Уверен, что автомобиль будет напоминать ему и о нашем городе, и об этом замечательном голе, который был забит на «Самара Арене», - отметил глава региона.