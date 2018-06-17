Дмитрий Азаров вручил сербскому футболисту сертификат на автомобиль
Автор победного гола, забитого на «Самара Арене», получит «Ниву».
В воскресенье, 17 июня, стадион «Самара Арена» принял свой первый матч ЧМ-2018. На поле вышли сборные Коста-Рики и Сербии. Среди зрителей первой самарской игры турнира был президент FIFA Джанни Инфантино. Матч закончился в пользу команды Сербии.
Накануне глава региона Дмитрий Азаров в своем Твиттер-аккаунте сообщил, что приготовил подарок для лучшего игрока матча по версии самарских болельщиков. Что именно подготовил Азаров – оставалось сюрпризом.
Автором единственного гола, который принес победу балканским футболистам, стал Александр Коларов. Закономерно, что звание лучшего игрока досталось ему.
После матча Дмитрий Азаров вручил сербскому защитнику сертификат на автомобиль Lada 4х4.
- Александр был очень рад. Вся команда восприняла этот подарок с воодушевлением. Уверен, что автомобиль будет напоминать ему и о нашем городе, и об этом замечательном голе, который был забит на «Самара Арене», - отметил глава региона.
В воскресенье, 17 июня, стадион «Самара Арена» принял свой первый матч ЧМ-2018. На поле вышли сборные Коста-Рики и Сербии. Среди зрителей первой самарской игры турнира был президент FIFA Джанни Инфантино. Матч закончился в пользу команды Сербии.
Накануне глава региона Дмитрий Азаров в своем Твиттер-аккаунте сообщил, что приготовил подарок для лучшего игрока матча по версии самарских болельщиков. Что именно подготовил Азаров – оставалось сюрпризом.
Автором единственного гола, который принес победу балканским футболистам, стал Александр Коларов. Закономерно, что звание лучшего игрока досталось ему.
После матча Дмитрий Азаров вручил сербскому защитнику сертификат на автомобиль Lada 4х4.
- Александр был очень рад. Вся команда восприняла этот подарок с воодушевлением. Уверен, что автомобиль будет напоминать ему и о нашем городе, и об этом замечательном голе, который был забит на «Самара Арене», - отметил глава региона.
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Последнее из раздела Лента новостей
17 июня 2018
4196
17 июня 2018
683
17 июня 2018
398
16 июня 2018
910
16 июня 2018
1292
17 июня 2018 , 20:26
139
Автор победного гола, забитого на «Самара Арене», получит...
17 июня 2018 , 18:16
341
Он сообщил, что на ЧМ к нам приехали четыре тысячи его соотечественников.
17 июня 2018 , 16:45
931
Сербия и Коста-Рика открыли программу Чемпионата мира в нашем городе. Матч начался в 16.00.
17 июня 2018 , 14:48
4196
В воскресенье, 17 июня, на самарском стадионе состоится первый матч Чемпионата мира по футболу....
17 июня 2018 , 11:06
683
В воскресенье, 17 июня, на «Самара Арене» пройдёт первый матч Чемпионата мира по...
17 июня 2018 , 10:10
392
Он также рассказал, почему здравоохранение требует пристального внимания государства.
17 июня 2018 , 09:20
398
Врио руководителя департамента туризма Самарской области Михаил Мальцев рассказал о готовности...
16 июня 2018 , 20:59
910
Он оценил условия, которые созданы для зрителей
16 июня 2018 , 20:19
1318
Болельщики готовятся к матчу с Коста-Рикой
16 июня 2018 , 19:34
825
В воскресенье, 17 июня, в 16:00 на стадионе «Самара Арена» состоится игра Коста-Рика...
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2 июня 2018
7386
8
Региональные власти составили рейтинг управляющих компаний, занятых в сфере...
14 июня 2018
5444
Схемы перекрытий улиц и движения транспорта
17 июня 2018
4196
В воскресенье, 17 июня, на самарском стадионе состоится первый матч Чемпионата мира по футболу....
9 июня 2018
3338
На площадке фан-феста завершаются последние приготовления к мировому футбольному форуму.
28 мая 2018
3109
4
Министерство экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области подготовило проект...
9 июня 2018
933
Новый график начал действовать с субботы, 9 июня.
21 мая 2018
561
Тайник обнаружили возле одного из зданий на проспекте Кирова.
21 мая 2018
540
Рисунок должны закончить к началу июня.
21 мая 2018
399
Специальный мобильный инспекционно-досмотровый комплекс (МИДК) привезут в город в среду, 23...
21 мая 2018
510
Соответствующее распоряжение подписал врио первого вице-губернатора Самарской области Александр...