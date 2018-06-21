Дмитрий Азаров вручил президенту FIFA памятный значок

В четверг, 21 июня, в нашем городе прошел второй матч Чемпионата мира по футболу. Дания играла с Австралией. Матч закончился со счетом 1:1.На игре присутствовал президент FIFA Джанни Инфантино. Это его второй приезд за Чемпионат мира. Глава региона Дмитрий Азаров вручил ему памятный значок за участие в подготовке и проведении Чемпионата мира по футболу, сообщает департамент информационной политики администрации губернатора Самарской области.