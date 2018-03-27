Дмитрий Азаров участвует в конгрессе местных и региональных властей Совета Европы

В состав делегации Российской Федерации вошел глава Самарской области Дмитрий Азаров. Он будет выступать по теме региональных референдумов.На конгрессе открылась площадка Союза российских городов, который в этом году отмечает 25-летие. В него входят и два крупнейших города Самарской области – Самара и Тольятти.