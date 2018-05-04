Дмитрий Азаров рассказал Владимиру Путину о подготовке Самары к ЧМ-2018
В четверг, 3 мая, состоялось заседание наблюдательного совета оргкомитета «Россия-2018». Его возглавляет президент Владимир Путин.
Во встрече в режиме онлайн-конференции принял участие и врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров. Он рассказал Владимиру Путину и другим членам наблюдательного совета о подготовке Самары к Чемпионату мира по футболу.
- Во время проведения тестового матча 28 апреля удалось организовать скоординированную работу всех служб. Высокую оценку по итогам изучения общественного мнения получила работа волонтеров, протестированы транспортные сервисы. Ведутся работы по благоустройству территории у стадиона. Они завершатся до конца месяца , - сказал Дмитрий Азаров.
По словам главы региона, к ЧМ-2018 в Самарской области и в Самаре отремонтировано 213 километров автодорог, введено в эксплуатацию 35 километров построенных и реконструированных дорог. На 36% обновлен общественный транспорт, приобретено 30 трамваев, 125 автобусов. Работает новая трамвайная ветка.
В рамках приоритетного проекта формирования комфортной городской среды отремонтированы дворы, общественные пространства, в том числе площадь Куйбышева. Там пройдет фестиваль болельщиков.
Также отремонтированы четыре больницы, закуплено более 1300 единиц современного медицинского оборудования, 67 автомобилей скорой помощи, подготовлены медбригады, владеющие иностранными языками. Их также оснастят электронными переводчиками.
Значимую роль в подготовке к мировому первенству, как отметил Дмитрий Азаров, сыграли и внебюджетные инвестиции, размер которых достиг почти 9 миллиардов рублей.
- Работает новый пассажирский терминал аэропорта «Курумоч». Необходимую подготовку прошел железнодорожный вокзал. На время проведения ЧМ-2018 будут дополнительно назначены 79 рейсов поездов в Самару и из нее, - добавил глава региона.
В заключении он отметил, что действующее свидетельство о классификации получили 400 гостиниц в Самарской области. Их совокупный номерной фонд составит 14300 номеров. Единовременно в них смогут проживать 33700 человек.
Во встрече в режиме онлайн-конференции принял участие и врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров. Он рассказал Владимиру Путину и другим членам наблюдательного совета о подготовке Самары к Чемпионату мира по футболу.
- Во время проведения тестового матча 28 апреля удалось организовать скоординированную работу всех служб. Высокую оценку по итогам изучения общественного мнения получила работа волонтеров, протестированы транспортные сервисы. Ведутся работы по благоустройству территории у стадиона. Они завершатся до конца месяца , - сказал Дмитрий Азаров.
По словам главы региона, к ЧМ-2018 в Самарской области и в Самаре отремонтировано 213 километров автодорог, введено в эксплуатацию 35 километров построенных и реконструированных дорог. На 36% обновлен общественный транспорт, приобретено 30 трамваев, 125 автобусов. Работает новая трамвайная ветка.
В рамках приоритетного проекта формирования комфортной городской среды отремонтированы дворы, общественные пространства, в том числе площадь Куйбышева. Там пройдет фестиваль болельщиков.
Также отремонтированы четыре больницы, закуплено более 1300 единиц современного медицинского оборудования, 67 автомобилей скорой помощи, подготовлены медбригады, владеющие иностранными языками. Их также оснастят электронными переводчиками.
Значимую роль в подготовке к мировому первенству, как отметил Дмитрий Азаров, сыграли и внебюджетные инвестиции, размер которых достиг почти 9 миллиардов рублей.
- Работает новый пассажирский терминал аэропорта «Курумоч». Необходимую подготовку прошел железнодорожный вокзал. На время проведения ЧМ-2018 будут дополнительно назначены 79 рейсов поездов в Самару и из нее, - добавил глава региона.
В заключении он отметил, что действующее свидетельство о классификации получили 400 гостиниц в Самарской области. Их совокупный номерной фонд составит 14300 номеров. Единовременно в них смогут проживать 33700 человек.
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