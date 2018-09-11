Дмитрий Азаров проголосовал на выборах губернатора Самарской области
Он отдал свой голос на участке в школе N132.
Сегодня, 9 сентября, проходят выборы губернатора Самарской области. В регионе работают 1783 избирательных участка.
Врио губернатора Дмитрий Азаров проголосовал около 11 утра на участке, расположенном в самарской школе N132. Он воспользовался комплексом обработки избирательных бюллетеней - так называемой электронной урной.
Во время общения с прессой глава региона сказал:
- Видно, что на участке все четко организовано. Я поговорил с наблюдателями, никаких нареканий к работе избирательной комиссии у них нет. Профессионально, в соответствии с законом работает областная избирательная комиссия. Все участки начали работать в 8 утра, без задержек, без накладок. По информации правоохранительных органов, служб, отвечающих за безопасность людей, претензий нет.
Азаров добавил, что сегодня в Самаре отмечают день города.
- На волне праздничных мероприятий люди идут голосовать с хорошим настроением, целыми семьями, - сказал он. - День по-настоящему летний. Понятно, что хочется больше времени провести на природе, но рассчитываю, что абсолютное большинство жителей региона придут на избирательные участки.
Также врио губернатора принял участие в рейтинговом голосовании в рамках проекта "Твой конструктор двора". Пункт голосования расположен отдельно от избирательного участка - на втором этаже школы. В Самаре определяют 355 дворов - по количеству общественных советов. На каждую территорию, которая станет лидером в своем микрорайоне, выделят по 100 тысяч рублей. Деньги предстоит потратить на благоустройство.
Сегодня, 9 сентября, проходят выборы губернатора Самарской области. В регионе работают 1783 избирательных участка.
Врио губернатора Дмитрий Азаров проголосовал около 11 утра на участке, расположенном в самарской школе N132. Он воспользовался комплексом обработки избирательных бюллетеней - так называемой электронной урной.
Во время общения с прессой глава региона сказал:
- Видно, что на участке все четко организовано. Я поговорил с наблюдателями, никаких нареканий к работе избирательной комиссии у них нет. Профессионально, в соответствии с законом работает областная избирательная комиссия. Все участки начали работать в 8 утра, без задержек, без накладок. По информации правоохранительных органов, служб, отвечающих за безопасность людей, претензий нет.
Азаров добавил, что сегодня в Самаре отмечают день города.
- На волне праздничных мероприятий люди идут голосовать с хорошим настроением, целыми семьями, - сказал он. - День по-настоящему летний. Понятно, что хочется больше времени провести на природе, но рассчитываю, что абсолютное большинство жителей региона придут на избирательные участки.
Также врио губернатора принял участие в рейтинговом голосовании в рамках проекта "Твой конструктор двора". Пункт голосования расположен отдельно от избирательного участка - на втором этаже школы. В Самаре определяют 355 дворов - по количеству общественных советов. На каждую территорию, которая станет лидером в своем микрорайоне, выделят по 100 тысяч рублей. Деньги предстоит потратить на благоустройство.
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