Дмитрий Азаров проголосовал на выборах Президента РФ
Сегодня, 18 марта, проходят выборы Президента Российской Федерации. В Самарской области работают 1789 избирательных участков.
Глава региона Дмитрий Азаров проголосовал около 9 утра на участке, расположенном в самарской школе N132.
Потом глава региона кратко пообщался с прессой.
- В Самарской области открылись все избирательные участки. Приглашаю всех жителей и гостей региона принять участие в голосовании. Сегодня мы выбираем будущее страны. Мы видим те усилия, которые предпринимают все граждане, все общество, чтобы жить было комфортнее, чтобы росло благосостояние людей, чтобы у России открывались новые возможности для движения вверх, - сказал Азаров. - Благодарю всех членов избирательных комиссий, которые провели огромную подготовку, работают сегодня, строго соблюдая законодательство. Открыт ситуационный центр общественных наблюдателей. У каждого есть возможность получить исчерпывающую информацию о ходе голосования на территории Самарской области. Работает вся техника по контролю за ходом голосования - видеонаблюдение, комплексы обработки избирательных бюллетеней. Уверен, что будет обеспечена абсолютная прозрачность выборов.
Также врио губернатора принял участие в голосовании за общественные территории, которые благоустроят в рамках приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды". Пункт общественного голосования расположен отдельно от избирательного участка - на втором этаже школы.
Глава региона Дмитрий Азаров проголосовал около 9 утра на участке, расположенном в самарской школе N132.
Потом глава региона кратко пообщался с прессой.
- В Самарской области открылись все избирательные участки. Приглашаю всех жителей и гостей региона принять участие в голосовании. Сегодня мы выбираем будущее страны. Мы видим те усилия, которые предпринимают все граждане, все общество, чтобы жить было комфортнее, чтобы росло благосостояние людей, чтобы у России открывались новые возможности для движения вверх, - сказал Азаров. - Благодарю всех членов избирательных комиссий, которые провели огромную подготовку, работают сегодня, строго соблюдая законодательство. Открыт ситуационный центр общественных наблюдателей. У каждого есть возможность получить исчерпывающую информацию о ходе голосования на территории Самарской области. Работает вся техника по контролю за ходом голосования - видеонаблюдение, комплексы обработки избирательных бюллетеней. Уверен, что будет обеспечена абсолютная прозрачность выборов.
Также врио губернатора принял участие в голосовании за общественные территории, которые благоустроят в рамках приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды". Пункт общественного голосования расположен отдельно от избирательного участка - на втором этаже школы.
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Последнее из раздела Лента новостей
18 марта 2018
71
18 марта 2018
49
17 марта 2018
323
17 марта 2018
816
18 марта 2018 , 10:23
20
Вокалисты Самарского театра оперы и балета Георгий Цветков и Ирина Янцева посетили избирательные...
18 марта 2018 , 10:18
71
Сегодня, 18 марта, проходят выборы Президента Российской Федерации. В Самарской области работают...
18 марта 2018 , 09:48
53
Избирательные участки на выборах президента России открылись в Самаре в 08.00.
18 марта 2018 , 10:16
49
Л юди, которые страдали от ожирения в детстве, испытывают в зрелом возрасте проблемы с...
17 марта 2018 , 20:11
328
Такая мера поддержки предусмотрена муниципальной программой «Развитие физической культуры...
17 марта 2018 , 20:02
294
В Твиттер врио губернатора Самарской области Дмитрия Азарова поступило обращение от жителей о...
17 марта 2018 , 19:48
322
В этом году исполняется 50 лет со дня проведения первого фестиваля, посвященного памяти парня,...
17 марта 2018 , 11:15
816
Трагедия произошла в субботу, 17 марта, примерно в 7 утра.
17 марта 2018 , 14:24
323
И дея выставки принадлежит двум подругам - эссеистке Екатерине Спиваковской и художнице Полине...
17 марта 2018 , 10:42
323
На этой неделе глава Самары встретилась с жителями Октябрьского и Красноглинского районов.
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
26 февраля 2018
3236
Инцидент произошел в ночь на понедельник, 26 февраля, в Приволжском районе.
6 марта 2018
2830
1
В среду, 7 марта, наш город посетит президент России
22 февраля 2018
2406
По этой причине на участке улицы от Красноармейской до Рабочей будет ограничено движение.
8 марта 2018
2260
14-летних девочек последний раз видели в Октябрьском районе города.
4 марта 2018
1999
В последний день зимы приют «Хати» отметил свое шестилетие. За эти годы...
5 марта 2018
841
Инцидент произошел в воскресенье, 4 марта.
5 марта 2018
581
Аналитическое агентство "ТурСтат" определило самые популярные для путешествий у...
5 марта 2018
473
Она появится, если власти найдут средства для финансирования проекта.
5 марта 2018
1402
Авария произошла в воскресенье, 4 марта, в 14:50 на 1098 километре дороги М-5 «Урал».
5 марта 2018
1242
Во вторник, 6 марта, останется ровно 100 дней до старта Чемпионата мира по футболу.