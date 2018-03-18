Дмитрий Азаров проголосовал на выборах Президента РФ

Сегодня, 18 марта, проходят выборы Президента Российской Федерации. В Самарской области работают 1789 избирательных участков.Глава региона Дмитрий Азаров проголосовал около 9 утра на участке, расположенном в самарской школе N132.Потом глава региона кратко пообщался с прессой.- В Самарской области открылись все избирательные участки. Приглашаю всех жителей и гостей региона принять участие в голосовании. Сегодня мы выбираем будущее страны. Мы видим те усилия, которые предпринимают все граждане, все общество, чтобы жить было комфортнее, чтобы росло благосостояние людей, чтобы у России открывались новые возможности для движения вверх, - сказал Азаров. - Благодарю всех членов избирательных комиссий, которые провели огромную подготовку, работают сегодня, строго соблюдая законодательство. Открыт ситуационный центр общественных наблюдателей. У каждого есть возможность получить исчерпывающую информацию о ходе голосования на территории Самарской области. Работает вся техника по контролю за ходом голосования - видеонаблюдение, комплексы обработки избирательных бюллетеней. Уверен, что будет обеспечена абсолютная прозрачность выборов.Также врио губернатора принял участие в голосовании за общественные территории, которые благоустроят в рамках приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды". Пункт общественного голосования расположен отдельно от избирательного участка - на втором этаже школы.