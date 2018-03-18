Дмитрий Азаров поздравил почетного гражданина Самары Елену Шпакову с днем рождения

Самарцы знают ее в первую очередь как основателя и первого директора шоколадной фабрики "Россия". Сегодня ей исполнилось 93 года.Поздравить Елену Шпакову приехал глава региона Дмитрий Азаров.- Спасибо за то, что сохраняете и дарите всем окружающим жизненную энергию, - сказал он. - Желаю вам долгих лет активной жизни.Кстати, сразу после приема гостей Елена Васильевна проголосовала на выборах Президента России. Для этого к ней домой с переносной урной пришли члены избирательной комиссии N3005.