Дмитрий Азаров поздравил педагогов с их профессиональным праздником
Торжественное мероприятие, посвящённое Дню учителя, состоялось в четверг, 5 октября, в Самарском академическом театре оперы и балета.
Учительская общественность встретила главу региона аплодисментами.
- Для меня сегодня большая честь поздравить людей, собравшихся в этом зале, с профессиональным праздником, - обратился к педагогам Дмитрий Азаров. - Людей самой главной, я бы сказал, святой профессии - профессии учителя!
Глава региона отметил, что сегодня 45 тысяч воспитателей детских садов и яслей, преподавателей высшей школы и педагогов общеобразовательных школ Самарской области отмечают этот праздник и получают поздравления от людей, которые сами уже стали мастерами в своей профессии.
Дмитрий Азаров также напомнил, что только за последние шесть лет пять педагогов региона вошли в пятерку всероссийского конкурса «Учитель года». Этот позитивный факт является подтверждением высочайшего уровня образования в регионе.
Для участия в награждении лучших педагогов глава региона пригласил на сцену депутата Государственной думы Надежду Колесникову, представив ее как человека, благодаря которому в последние годы так много удалось сделать для образования в Самарской области.
Почетное звание Самарской области «Заслуженный учитель» было присвоено учительнице начальных классов из села Исаклы Галине Акулининой, педагогический стаж которой составляет 43 года, учителю русского языка и литературы школы № 1 города Нефтегорска Светлане Мурзабековой, победителю конкурса лучших учителей России, учителю физики школы № 5 из Новокуйбышевска Елене Бухтояровой, дважды победителю конкурса лучших учителей России.
Также звание «Заслуженный учитель» получил учитель музыки школы № 35 Самары Лев Григорьев. Кроме того, звание «Заслуженный работник образования Самарской области» было присвоено старшему методисту Дворца детского и юношеского творчества Михаилу Мусорину, а учитель английского языка самарской школы № 41 «Гармония» Николай Казаков был поощрен благодарностью губернатора.
Учительская общественность встретила главу региона аплодисментами.
- Для меня сегодня большая честь поздравить людей, собравшихся в этом зале, с профессиональным праздником, - обратился к педагогам Дмитрий Азаров. - Людей самой главной, я бы сказал, святой профессии - профессии учителя!
Глава региона отметил, что сегодня 45 тысяч воспитателей детских садов и яслей, преподавателей высшей школы и педагогов общеобразовательных школ Самарской области отмечают этот праздник и получают поздравления от людей, которые сами уже стали мастерами в своей профессии.
Дмитрий Азаров также напомнил, что только за последние шесть лет пять педагогов региона вошли в пятерку всероссийского конкурса «Учитель года». Этот позитивный факт является подтверждением высочайшего уровня образования в регионе.
Для участия в награждении лучших педагогов глава региона пригласил на сцену депутата Государственной думы Надежду Колесникову, представив ее как человека, благодаря которому в последние годы так много удалось сделать для образования в Самарской области.
Почетное звание Самарской области «Заслуженный учитель» было присвоено учительнице начальных классов из села Исаклы Галине Акулининой, педагогический стаж которой составляет 43 года, учителю русского языка и литературы школы № 1 города Нефтегорска Светлане Мурзабековой, победителю конкурса лучших учителей России, учителю физики школы № 5 из Новокуйбышевска Елене Бухтояровой, дважды победителю конкурса лучших учителей России.
Также звание «Заслуженный учитель» получил учитель музыки школы № 35 Самары Лев Григорьев. Кроме того, звание «Заслуженный работник образования Самарской области» было присвоено старшему методисту Дворца детского и юношеского творчества Михаилу Мусорину, а учитель английского языка самарской школы № 41 «Гармония» Николай Казаков был поощрен благодарностью губернатора.
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