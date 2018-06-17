Дмитрий Азаров посетил площадку Фестиваля болельщиков FIFA

На площадь имени Куйбышева, где проходит Фестиваль болельщиков FIFA, ежедневно приходят тысячи горожан и гостей Самары. Вечером в субботу, 16 июня, ее посетил глава региона Дмитрий Азаров. Он пообщался со зрителями, поговорил с обслуживающим персоналом и волонтерами, работающими на Фанфесте.– Здесь много радостных, энергичных людей, отмечающих праздник большого футбола, который пришел на Самарскую землю. Атмосфера дружбы царит и на площадке фестиваля, и во всем городе, – отметил Азаров. – Самара встречает Чемпионат мира по футболу, встречает гостей радушно, что называется – от всей души. Встречает хорошей, комфортной погодой, созданы все условия, чтобы смотреть футбол и получать удовольствие от игры, от общения. Советую всем быть здесь, смотреть матчи, общаться друг с другом.