26 декабря 2017 года,
07:32
$ 58.2    69.09   Нефть 50.68 
Свежий номер
Архив
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Культура
Спорт
Прямая речь
Темы
Час пешком
Самарская экспедиция
ЧМ-2018
Исторические версии
Куйбышев - запасная столица
Самарский характер
С днем рождения, любимый город!
Итоги года
Только у нас
Медицина
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
Политика конфиденциальности
Главная/Лента новостей/

Дмитрий Азаров покинул пост председателя Всероссийского совета по местному самоуправлению

В понедельник, 25 декабря, в Москве состоялся шестой съезд общероссийской общественной организации «Всероссийский совет местного самоуправления». В нем участвовали более 300 представителей муниципального сообщества всех регионов России.

Приветственное обращение съезду направил президент РФ Владимир Путин. Именно по его поручению президента был принят, а недавно дополнен Федеральный Закон «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», ставший законодательной базой для развития системы МСУ.

- Внимание президента к деятельности ВСМС - это высокая оценка и высокое доверие, которое совет своей дальнейшей деятельностью будет оправдывать буквально каждый день, - прокомментировал врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров.

Напомним, он возглавлял совет с сентября 2014 года, однако написал заявление о сложении полномочий сразу же после назначения на пост врио губернатора Самарской области.

- Пост председателя предполагает большой объем текущей работы. Эту деятельность невозможно совмещать с оперативным руководством регионом. Решение о сложении полномочий позволит максимально сконцентрироваться на задачах, стоящих перед Самарской областью, - отметил Дмитрий Азаров.

В понедельник, 25 декабря, съезд принял его отставку. При этом выступающие, среди которых был заместитель председателя Совета Федерации РФ Андрей Турчак, высоко оценили работу ВСМС за этот период. Обращение к съезду также направила председатель СФ РФ Валентина Матвиенко. Она признала деятельность ВСМС в 2014-2017 годах успешной и плодотворной.

Дмитрий Азаров выступил с отчетным докладом о работе совета за три года, в котором обозначил приоритетные направления работы организации и рассказал о результатах работы по каждому из них. Одним из ключевых направлений деятельности совета стало участие в разработке приоритетного федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», который сегодня реализуется в регионах РФ, в том числе, и в Самарской области. При поддержке Дмитрия Азарова на финансирование этого проекта в 2017 году в регион было дополнительно направлено более 900 млн. рублей. Также о работе с ВСМС рассказали министр юстиции РФ Александр Коновалов и замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Андрей Чибис.

Слагая с себя полномочия председателя ВСМС, Дмитрий Азаров поблагодарил коллег и руководителей региональных отделений за продуктивную совместную работу. После чего предложил к избранию на пост председателя ВСМС кандидатуру председателя комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам севера Олега Мельниченко. Съезд принял предложение и утвердил Мельниченко на этом посту.  
Дата: 25 декабря 2017 , 18:58
258
Автор текста: Кирилл Ляхманов
Автор фото: Владимир Пермяков из архива "Самарской газеты"
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Ваше имя:
Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> иссылки на YouTube (http://youtube.com/watch/?v=video_id)
Код с картинки:
Последнее из раздела Лента новостей
Дмитрий Азаров покинул пост председателя Всероссийского совета по местному самоуправлению
25 декабря 2017
258
Дмитрий Азаров покинул пост председателя Всероссийского совета по местному самоуправлению
В новогоднюю ночь за порядком будут следить более 250 полицейских
25 декабря 2017
212
В новогоднюю ночь за порядком будут следить более 250 полицейских
График работы транспорта в новогоднюю ночь
25 декабря 2017
260
График работы транспорта в новогоднюю ночь
Где в Самаре покататься на коньках
25 декабря 2017
239
Где в Самаре покататься на коньках
Ремонт ДК «Нефтяник» в Самаре планируют завершить к началу марта
25 декабря 2017
220
Ремонт ДК «Нефтяник» в Самаре планируют завершить к началу марта
В Самарской области к середине недели будет плюсовая температура
25 декабря 2017
347
В Самарской области к середине недели будет плюсовая температура
Грузовик протаранил иномарку под Самарой
25 декабря 2017
315
Грузовик протаранил иномарку под Самарой
Какой стала новогодняя Самара. Продолжение
25 декабря 2017
303
1
Какой стала новогодняя Самара. Продолжение
Пенсионер погиб в столкновении двух легковушек в Кинельском районе
25 декабря 2017
261
Пенсионер погиб в столкновении двух легковушек в Кинельском районе
Лента новостей
25 декабря 2017 , 18:58
258
Дмитрий Азаров покинул пост председателя Всероссийского совета по местному самоуправлению
В понедельник, 25 декабря, в Москве состоялся шестой съезд общероссийской общественной...
25 декабря 2017 , 17:32
212
В новогоднюю ночь за порядком будут следить более 250 полицейских
Также в ночь с 31 декабря на 1 января будут работать сотрудники частных охранных организаций.
25 декабря 2017 , 15:56
260
График работы транспорта в новогоднюю ночь
В ночь на 1 января в Самаре продлят работу автобусов, троллейбусов и трамваев. Задействуют 58...
25 декабря 2017 , 15:51
239
Где в Самаре покататься на коньках
В этом году в Самаре оборудуют 119 ледовых площадок общей площадью почти 17 тысяч квадратных...
25 декабря 2017 , 15:47
220
Ремонт ДК «Нефтяник» в Самаре планируют завершить к началу марта
Обновление дома культуры началось в июле 2016 года.
25 декабря 2017 , 15:32
347
В Самарской области к середине недели будет плюсовая температура
Об этом сообщает Приволжское УГМС.
25 декабря 2017 , 14:09
315
Грузовик протаранил иномарку под Самарой
ДТП произошло утром в понедельник, 25 декабря, в Волжском районе.
25 декабря 2017 , 13:39
303
Какой стала новогодняя Самара. Продолжение
Sgpress.ru подготовил очередной фотообзор того, как изменился наш город в преддверии Нового...
25 декабря 2017 , 13:32
261
Пенсионер погиб в столкновении двух легковушек в Кинельском районе
ДТП произошло утром в понедельник, 25 декабря, на трассе «Самара-Бугуруслан».
25 декабря 2017 , 11:45
201
МЭС Волги подвели итоги года
Компания показала снижение аварийности в сетях, увеличила темпы реализации инвестиционной...
Все новости
Выбор читателей
Выбор редакции
30 ноября 2017
5902
1
В Самаре пятимесячная девочка утонула при купании в ванной
Трагический инцидент произошел в среду, 29 ноября, примерно в 20:00 в квартире дома в Кировском...
Первый официальный матч на
8 декабря 2017
2445
Первый официальный матч на "Самара Арене" состоится 7 апреля. "Крылья" сыграют со "Спартаком"
Стала известна дата первого футбольного матча на стадионе «Самара Арена». 7 апреля...
ЧМ-2018 в Самаре: Россия против Уругвая, Австралия против Дании, Коста-Рика против Сербии
1 декабря 2017
1650
ЧМ-2018 в Самаре: Россия против Уругвая, Австралия против Дании, Коста-Рика против Сербии
В московском Кремле состоялась жеребьевка участников финальной части Чемпионата мира по футболу...
Главное за неделю в Самаре
8 декабря 2017
1528
 
Главное за неделю в Самаре
 
В Самаре из-за льда забился водозабор насосно-фильтровальной станции
17 декабря 2017
1420
В Самаре из-за льда забился водозабор насосно-фильтровальной станции
По этой причине жителей Самары просят ограничить потребление воды.
График работы транспорта в новогоднюю ночь
25 декабря 2017
260
График работы транспорта в новогоднюю ночь
В ночь на 1 января в Самаре продлят работу автобусов, троллейбусов и трамваев. Задействуют 58...
В новогоднюю ночь за порядком будут следить более 250 полицейских
25 декабря 2017
212
В новогоднюю ночь за порядком будут следить более 250 полицейских
Также в ночь с 31 декабря на 1 января будут работать сотрудники частных охранных организаций.
В Самарской области к середине недели будет плюсовая температура
25 декабря 2017
347
В Самарской области к середине недели будет плюсовая температура
Об этом сообщает Приволжское УГМС.
Грузовик протаранил иномарку под Самарой
25 декабря 2017
315
Грузовик протаранил иномарку под Самарой
ДТП произошло утром в понедельник, 25 декабря, в Волжском районе.
По праву наследования. Молодежное движение по-прежнему востребовано
7 декабря 2017
652
По праву наследования. Молодежное движение по-прежнему востребовано
Общественные объединения и сегодня помогают юношам и девушкам выработать гражданскую позицию и...
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Только у нас
Медицина
Культура
Спорт
Прямая речь
Темы
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
Политика конфиденциальности
© 2011 - 2017 SGPRESS. Все права защищены.
Свидетельство регистрации СМИ выдано Роскомнадзором: ЭЛ № ФС 77 - 68396 от 27.01.2017
Разрешение редакции на перепечатку материалов и ссылки на "Самарскую газету" обязательны.
Создание сайта
mediaidea
Живёшь в Самаре - читай "Самарскую газету". "Sgpress.ru" - это онлайн новости Самары и новости Самарской области. Экономика, политика, общественная жизнь, образование, культура и спорт - лента новостей обо всём, что интересует самарцев. Свежие новости из жизни столицы региона, новости губернии, страны и мира, новости дня и новости недели в аналитических обзорах и материалах наших корреспондентов, оценка экспертов и жителей Самары.