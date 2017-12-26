Дмитрий Азаров покинул пост председателя Всероссийского совета по местному самоуправлению

Приветственное обращение съезду направил президент РФ Владимир Путин. Именно по его поручению президента был принят, а недавно дополнен Федеральный Закон «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», ставший законодательной базой для развития системы МСУ.- Внимание президента к деятельности ВСМС - это высокая оценка и высокое доверие, которое совет своей дальнейшей деятельностью будет оправдывать буквально каждый день, - прокомментировал врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров.Напомним, он возглавлял совет с сентября 2014 года, однако написал заявление о сложении полномочий сразу же после назначения на пост врио губернатора Самарской области.- Пост председателя предполагает большой объем текущей работы. Эту деятельность невозможно совмещать с оперативным руководством регионом. Решение о сложении полномочий позволит максимально сконцентрироваться на задачах, стоящих перед Самарской областью, - отметил Дмитрий Азаров.В понедельник, 25 декабря, съезд принял его отставку. При этом выступающие, среди которых был заместитель председателя Совета Федерации РФ Андрей Турчак, высоко оценили работу ВСМС за этот период. Обращение к съезду также направила председатель СФ РФ Валентина Матвиенко. Она признала деятельность ВСМС в 2014-2017 годах успешной и плодотворной.Дмитрий Азаров выступил с отчетным докладом о работе совета за три года, в котором обозначил приоритетные направления работы организации и рассказал о результатах работы по каждому из них. Одним из ключевых направлений деятельности совета стало участие в разработке приоритетного федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», который сегодня реализуется в регионах РФ, в том числе, и в Самарской области. При поддержке Дмитрия Азарова на финансирование этого проекта в 2017 году в регион было дополнительно направлено более 900 млн. рублей. Также о работе с ВСМС рассказали министр юстиции РФ Александр Коновалов и замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Андрей Чибис.Слагая с себя полномочия председателя ВСМС, Дмитрий Азаров поблагодарил коллег и руководителей региональных отделений за продуктивную совместную работу. После чего предложил к избранию на пост председателя ВСМС кандидатуру председателя комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам севера Олега Мельниченко. Съезд принял предложение и утвердил Мельниченко на этом посту.