Дмитрий Азаров покинул пост председателя Всероссийского совета по местному самоуправлению
В понедельник, 25 декабря, в Москве состоялся шестой съезд общероссийской общественной организации «Всероссийский совет местного самоуправления». В нем участвовали более 300 представителей муниципального сообщества всех регионов России.
Приветственное обращение съезду направил президент РФ Владимир Путин. Именно по его поручению президента был принят, а недавно дополнен Федеральный Закон «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», ставший законодательной базой для развития системы МСУ.
- Внимание президента к деятельности ВСМС - это высокая оценка и высокое доверие, которое совет своей дальнейшей деятельностью будет оправдывать буквально каждый день, - прокомментировал врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров.
Напомним, он возглавлял совет с сентября 2014 года, однако написал заявление о сложении полномочий сразу же после назначения на пост врио губернатора Самарской области.
- Пост председателя предполагает большой объем текущей работы. Эту деятельность невозможно совмещать с оперативным руководством регионом. Решение о сложении полномочий позволит максимально сконцентрироваться на задачах, стоящих перед Самарской областью, - отметил Дмитрий Азаров.
В понедельник, 25 декабря, съезд принял его отставку. При этом выступающие, среди которых был заместитель председателя Совета Федерации РФ Андрей Турчак, высоко оценили работу ВСМС за этот период. Обращение к съезду также направила председатель СФ РФ Валентина Матвиенко. Она признала деятельность ВСМС в 2014-2017 годах успешной и плодотворной.
Дмитрий Азаров выступил с отчетным докладом о работе совета за три года, в котором обозначил приоритетные направления работы организации и рассказал о результатах работы по каждому из них. Одним из ключевых направлений деятельности совета стало участие в разработке приоритетного федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», который сегодня реализуется в регионах РФ, в том числе, и в Самарской области. При поддержке Дмитрия Азарова на финансирование этого проекта в 2017 году в регион было дополнительно направлено более 900 млн. рублей. Также о работе с ВСМС рассказали министр юстиции РФ Александр Коновалов и замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Андрей Чибис.
Слагая с себя полномочия председателя ВСМС, Дмитрий Азаров поблагодарил коллег и руководителей региональных отделений за продуктивную совместную работу. После чего предложил к избранию на пост председателя ВСМС кандидатуру председателя комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам севера Олега Мельниченко. Съезд принял предложение и утвердил Мельниченко на этом посту.
Приветственное обращение съезду направил президент РФ Владимир Путин. Именно по его поручению президента был принят, а недавно дополнен Федеральный Закон «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», ставший законодательной базой для развития системы МСУ.
- Внимание президента к деятельности ВСМС - это высокая оценка и высокое доверие, которое совет своей дальнейшей деятельностью будет оправдывать буквально каждый день, - прокомментировал врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров.
Напомним, он возглавлял совет с сентября 2014 года, однако написал заявление о сложении полномочий сразу же после назначения на пост врио губернатора Самарской области.
- Пост председателя предполагает большой объем текущей работы. Эту деятельность невозможно совмещать с оперативным руководством регионом. Решение о сложении полномочий позволит максимально сконцентрироваться на задачах, стоящих перед Самарской областью, - отметил Дмитрий Азаров.
В понедельник, 25 декабря, съезд принял его отставку. При этом выступающие, среди которых был заместитель председателя Совета Федерации РФ Андрей Турчак, высоко оценили работу ВСМС за этот период. Обращение к съезду также направила председатель СФ РФ Валентина Матвиенко. Она признала деятельность ВСМС в 2014-2017 годах успешной и плодотворной.
Дмитрий Азаров выступил с отчетным докладом о работе совета за три года, в котором обозначил приоритетные направления работы организации и рассказал о результатах работы по каждому из них. Одним из ключевых направлений деятельности совета стало участие в разработке приоритетного федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», который сегодня реализуется в регионах РФ, в том числе, и в Самарской области. При поддержке Дмитрия Азарова на финансирование этого проекта в 2017 году в регион было дополнительно направлено более 900 млн. рублей. Также о работе с ВСМС рассказали министр юстиции РФ Александр Коновалов и замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Андрей Чибис.
Слагая с себя полномочия председателя ВСМС, Дмитрий Азаров поблагодарил коллег и руководителей региональных отделений за продуктивную совместную работу. После чего предложил к избранию на пост председателя ВСМС кандидатуру председателя комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам севера Олега Мельниченко. Съезд принял предложение и утвердил Мельниченко на этом посту.
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