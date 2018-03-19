Дмитрий Азаров поблагодарил горожан за участие в голосовании на выборах Президента страны
Глава региона произнес речь в заключении общественной акции "Россия — Крым: вместе навсегда!", прошедшей сегодня на площади Куйбышева.
Дмитрий Азаров отметил, что сегодня очень важный для всей нашей страны день.
- Мы вместе с вами отмечаем годовщину вхождения Крыма и Севастополя в состав России, — обратился к присутствующим глава региона. — Именно в этот день четыре года назад в федеральное собрание был внесен конституционный закон о вхождении в РФ двух новых субъектов. Жители Крыма и Севастополя отстояли право решать свою судьбу на референдуме, где абсолютным большинством выбрали будущее для своих детей, для всего полуострова. Они вновь, как и на протяжении веков, видели будущее Крыма вместе с Россией. Мы гордимся мужеством и храбростью крымчан. Они отстояли свое право на независимость.
Дмитрий Азаров напомнил, что Самарская область на протяжении последних лет поддерживает крымчан, восстанавливает памятные места на полуострове.
18 марта — особенный день для всех россиян, подчеркнул глава губернии.
- Сегодня мы выбирали главу государства. Я очень рад что мы вместе выбрали будущее нашей страны. Впервые вместе с нами голосовали крымчане и севастопольцы, — сказал глава региона. - Я хочу поблагодарить вас за то, что вы пришли на участки и проголосовали. Спасибо за то, что пришли на эту площадь, чтобы выразить солидарность со всей Россией. Только вместе мы сможем добиться лучшего будущего для нашей страны.
Дмитрий Азаров отметил, что сегодня очень важный для всей нашей страны день.
- Мы вместе с вами отмечаем годовщину вхождения Крыма и Севастополя в состав России, — обратился к присутствующим глава региона. — Именно в этот день четыре года назад в федеральное собрание был внесен конституционный закон о вхождении в РФ двух новых субъектов. Жители Крыма и Севастополя отстояли право решать свою судьбу на референдуме, где абсолютным большинством выбрали будущее для своих детей, для всего полуострова. Они вновь, как и на протяжении веков, видели будущее Крыма вместе с Россией. Мы гордимся мужеством и храбростью крымчан. Они отстояли свое право на независимость.
Дмитрий Азаров напомнил, что Самарская область на протяжении последних лет поддерживает крымчан, восстанавливает памятные места на полуострове.
18 марта — особенный день для всех россиян, подчеркнул глава губернии.
- Сегодня мы выбирали главу государства. Я очень рад что мы вместе выбрали будущее нашей страны. Впервые вместе с нами голосовали крымчане и севастопольцы, — сказал глава региона. - Я хочу поблагодарить вас за то, что вы пришли на участки и проголосовали. Спасибо за то, что пришли на эту площадь, чтобы выразить солидарность со всей Россией. Только вместе мы сможем добиться лучшего будущего для нашей страны.
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