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Дмитрий Азаров поблагодарил горожан за участие в голосовании на выборах Президента страны

Глава региона произнес речь в заключении общественной акции "Россия — Крым: вместе навсегда!", прошедшей сегодня на площади Куйбышева.

Дмитрий Азаров отметил, что сегодня очень важный для всей нашей страны день.
- Мы вместе с вами отмечаем годовщину вхождения Крыма и Севастополя в состав России, — обратился к присутствующим глава региона. — Именно в этот день четыре года назад в федеральное собрание был внесен конституционный закон о вхождении в РФ двух новых субъектов. Жители Крыма и Севастополя отстояли право решать свою судьбу на референдуме, где абсолютным большинством выбрали будущее для своих детей, для всего полуострова. Они вновь, как и на протяжении веков, видели будущее Крыма вместе с Россией. Мы гордимся мужеством и храбростью крымчан. Они отстояли свое право на независимость.

Дмитрий Азаров напомнил, что Самарская область на протяжении последних лет поддерживает крымчан, восстанавливает памятные места на полуострове. 

18 марта — особенный день для всех россиян, подчеркнул глава губернии.  

- Сегодня мы выбирали главу государства. Я очень рад что мы вместе выбрали будущее нашей страны. Впервые вместе с нами голосовали крымчане и севастопольцы, — сказал глава региона. - Я хочу поблагодарить вас за то, что вы пришли на участки и проголосовали. Спасибо за то, что пришли на эту площадь, чтобы выразить солидарность со всей Россией. Только вместе мы сможем добиться лучшего будущего для нашей страны. 
Дата: 18 марта 2018 , 23:36
223
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