Дмитрий Азаров остается в Белом доме, Александр Хинштейн возвращается в Госдуму
В самарском облизбиркоме заканчивают подсчет голосов избирателей, принявших участие в выборах в воскресенье, 9 сентября.
В Самаре продолжают подводить предварительные итоги прошедшего референдума. Обработано 99,66% бюллетеней с выборов губернатора и 100% бюллетеней с выборов депутата Государственной думы от Самарской области.
По данным избирательной комиссии, в борьбе за пост главы региона уверенно лидирует действующий временно исполняющий обязанности губернатора Дмитрий Азаров. Он набрал 72,65% голосов. На втором месте – кандидат от КПРФ Алексей Лескин. У него 9,99% голосов. Несмотря на то, что подсчет итогов голосования еще не закончен, уже можно точно говорить о том, что победу на выборах одержал Дмитрий Азаров. Он станет новым губернатором Самарской области.
Что же касается нового депутата Государственной думы от нашего региона, им станет Александр Хинштейн, ранее уже представлявший интересы губернии в нижней палате парламента. По данным избирательной комиссии Самарской области, он набрал 56,98% голосов. На втором месте – Михаил Абдалкин с 14,46% голосов.
Явка на выборах губернатора Самарской области составила 48,05%, на выборах депутата Госдумы – 44,05%.
Окончательные итоги референдума избирком планирует подвести в среду, 12 сентября.
В Самаре продолжают подводить предварительные итоги прошедшего референдума. Обработано 99,66% бюллетеней с выборов губернатора и 100% бюллетеней с выборов депутата Государственной думы от Самарской области.
По данным избирательной комиссии, в борьбе за пост главы региона уверенно лидирует действующий временно исполняющий обязанности губернатора Дмитрий Азаров. Он набрал 72,65% голосов. На втором месте – кандидат от КПРФ Алексей Лескин. У него 9,99% голосов. Несмотря на то, что подсчет итогов голосования еще не закончен, уже можно точно говорить о том, что победу на выборах одержал Дмитрий Азаров. Он станет новым губернатором Самарской области.
Что же касается нового депутата Государственной думы от нашего региона, им станет Александр Хинштейн, ранее уже представлявший интересы губернии в нижней палате парламента. По данным избирательной комиссии Самарской области, он набрал 56,98% голосов. На втором месте – Михаил Абдалкин с 14,46% голосов.
Явка на выборах губернатора Самарской области составила 48,05%, на выборах депутата Госдумы – 44,05%.
Окончательные итоги референдума избирком планирует подвести в среду, 12 сентября.
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Последнее из раздела Лента новостей
10 сентября 2018
212
10 сентября 2018
270
10 сентября 2018
209
10 сентября 2018
282
10 сентября 2018
323
10 сентября 2018
602
10 сентября 2018
1207
10 сентября 2018
190
10 сентября 2018 , 17:33
265
Дорога с нового моста через Волгу будет выходить на А-151 "Цивильск – Ульяновск" в районе поселка Тереньга
Общая протяженность трассы - 97 километров.
10 сентября 2018 , 15:32
212
Продолжается строительство этнографического комплекса в Волгаре. Парк дружбы народов - это...
10 сентября 2018 , 13:49
270
Самолеты будут летать по понедельникам.
10 сентября 2018 , 13:08
209
Во вторник, 11 сентября, в 17.00 по адресу проспект Ленина, 14а состоится очередное занятие...
10 сентября 2018 , 12:39
282
Запланированы забеги на дистанциях 1 км, 2 км, 4 км, 6 км, 8 км, 12 км и детский на 300 метров.
10 сентября 2018 , 12:00
323
На новом поле уже прошел первый турнир.
10 сентября 2018 , 11:39
602
Премьера балета в новой хореографической редакции состоится в субботу, 15 сентября, и в...
10 сентября 2018 , 11:21
1207
В самарском облизбиркоме заканчивают подсчет голосов избирателей, принявших участие в выборах в...
10 сентября 2018 , 10:17
190
С 10 сентября 2018 года на территории семи регионов Приволжского федерального округа, которые...
10 сентября 2018 , 09:31
676
Празднику не помешали проблемы со звуком
Календарь
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
12 августа 2018
3640
ДТП произошло в воскресенье, 12 августа, на пересечении улиц Агибалова и Красноармейской....
21 августа 2018
2755
В этом году он возвращается на свою традиционную площадку - в Струковский сад, открытый после...
15 августа 2018
2222
Это связано с ремонтом теплотрассы.
27 августа 2018
1789
По информации sgpress.ru, клуб ведет переговоры с французским полузащитником.
9 сентября 2018
1647
По данным на 23.30 он набрал 77.54% процентов голосов.
17 августа 2018
1193
Третий месяц лета преодолел свой «экватор».
13 августа 2018
467
14 августа галерея «Виктория» приглашает на выставку молодых художников.
13 августа 2018
799
Маршрут самарского марафона на Кубок Главы пройдет вдоль Волги.
13 августа 2018
434
Игра пройдет на «Самара Арене» в воскресенье, 19 августа, в 17:30.
14 августа 2018
411
Он заставлял мужчин работать на стройках и присваивал их зарплаты.