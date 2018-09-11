Дмитрий Азаров остается в Белом доме, Александр Хинштейн возвращается в Госдуму

В Самаре продолжают подводить предварительные итоги прошедшего референдума. Обработано 99,66% бюллетеней с выборов губернатора и 100% бюллетеней с выборов депутата Государственной думы от Самарской области.По данным избирательной комиссии, в борьбе за пост главы региона уверенно лидирует действующий временно исполняющий обязанности губернатора Дмитрий Азаров. Он набрал 72,65% голосов. На втором месте – кандидат от КПРФ Алексей Лескин. У него 9,99% голосов. Несмотря на то, что подсчет итогов голосования еще не закончен, уже можно точно говорить о том, что победу на выборах одержал Дмитрий Азаров. Он станет новым губернатором Самарской области.Что же касается нового депутата Государственной думы от нашего региона, им станет Александр Хинштейн, ранее уже представлявший интересы губернии в нижней палате парламента. По данным избирательной комиссии Самарской области, он набрал 56,98% голосов. На втором месте – Михаил Абдалкин с 14,46% голосов.Явка на выборах губернатора Самарской области составила 48,05%, на выборах депутата Госдумы – 44,05%.Окончательные итоги референдума избирком планирует подвести в среду, 12 сентября.