Дмитрий Азаров обсудил план развития Самарской области с участниками губернаторских выборов

Говорили о плане совместных действий, работе по выполнению наказов избирателей, которые поступали каждому кандидату. В беседе приняли участие первый секретарь Самарского обкома КПРФ Алексей Лескин, руководитель фракции ЛДПР в губдуме Александр Степанов, председатель совета реготделения «Справедливой России» Михаил Маряхин.Глава региона отметил важность завершенного политического цикла и поблагодарил собравшихся за то, как в 2018 году на территории Самарской области прошли выборы президента и губернатора.- Мы совместными усилиями, в политической борьбе, смогли обеспечить и абсолютную законность всех избирательных процедур и сделали это достойно. Никто не опустился до черных технологий, инсинуаций. Думаю, это свидетельство высокой политической культуры в регионе, которую мы устанавливаем вместе, - заявил Азаров. - Это говорит и о том, что мы все готовы работать совместно на благо региона, представляя единую партию жителей Самарской области.Азаров отметил, что каждый кандидат получал конкретные просьбы, обращения людей, имеет свое видение развития региона. Он предложил вместе обсудить задачи, которые стоят перед губернией.- Мы можем наметить план совместных действий по развитию региона, который приведет его к лидерству. Я, безусловно, готов к совместной конструктивной работе на благо каждого жителя Самарской области, невзирая на его политические предпочтения, - заверил он.Маряхин сообщил, что пришел на встречу «с целым багажом обращений» от жителей региона. Он добавил, что вместе с коллегами по партии разработал ряд законопроектов, которые планирует внести на рассмотрение регионального парламента. Речь идет о продовольственной безопасности, наведении порядка в сфере ЖКХ, контроле за Фондом капитального ремонта.Степанов отметил тот факт, что главой региона наконец-то стал коренной самарец.- Да, в ходе кампании мы спорили о каких-то вещах, но все мы в первую очередь самарцы, это главное, - сказал руководитель фракции ЛДПР.Он также подготовил к встрече ряд предложений, полученных во время выборов. Отдельно Степанов обратил внимание на экологические проблемы региона, в частности состояние рек и водоемов.Азаров отметил, что совместная работа по формированию экологических программ, вхождению в федеральные проекты будет продолжена.