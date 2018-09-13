Дмитрий Азаров обсудил план развития Самарской области с участниками губернаторских выборов
Вчера Дмитрий Азаров, одержавший победу на выборах главы региона, провел встречу с представителями парламентских партий - участниками завершившейся кампании.
Говорили о плане совместных действий, работе по выполнению наказов избирателей, которые поступали каждому кандидату. В беседе приняли участие первый секретарь Самарского обкома КПРФ Алексей Лескин, руководитель фракции ЛДПР в губдуме Александр Степанов, председатель совета реготделения «Справедливой России» Михаил Маряхин.
Глава региона отметил важность завершенного политического цикла и поблагодарил собравшихся за то, как в 2018 году на территории Самарской области прошли выборы президента и губернатора.
- Мы совместными усилиями, в политической борьбе, смогли обеспечить и абсолютную законность всех избирательных процедур и сделали это достойно. Никто не опустился до черных технологий, инсинуаций. Думаю, это свидетельство высокой политической культуры в регионе, которую мы устанавливаем вместе, - заявил Азаров. - Это говорит и о том, что мы все готовы работать совместно на благо региона, представляя единую партию жителей Самарской области.
Азаров отметил, что каждый кандидат получал конкретные просьбы, обращения людей, имеет свое видение развития региона. Он предложил вместе обсудить задачи, которые стоят перед губернией.
- Мы можем наметить план совместных действий по развитию региона, который приведет его к лидерству. Я, безусловно, готов к совместной конструктивной работе на благо каждого жителя Самарской области, невзирая на его политические предпочтения, - заверил он.
Маряхин сообщил, что пришел на встречу «с целым багажом обращений» от жителей региона. Он добавил, что вместе с коллегами по партии разработал ряд законопроектов, которые планирует внести на рассмотрение регионального парламента. Речь идет о продовольственной безопасности, наведении порядка в сфере ЖКХ, контроле за Фондом капитального ремонта.
Степанов отметил тот факт, что главой региона наконец-то стал коренной самарец.
- Да, в ходе кампании мы спорили о каких-то вещах, но все мы в первую очередь самарцы, это главное, - сказал руководитель фракции ЛДПР.
Он также подготовил к встрече ряд предложений, полученных во время выборов. Отдельно Степанов обратил внимание на экологические проблемы региона, в частности состояние рек и водоемов.
Азаров отметил, что совместная работа по формированию экологических программ, вхождению в федеральные проекты будет продолжена.
Говорили о плане совместных действий, работе по выполнению наказов избирателей, которые поступали каждому кандидату. В беседе приняли участие первый секретарь Самарского обкома КПРФ Алексей Лескин, руководитель фракции ЛДПР в губдуме Александр Степанов, председатель совета реготделения «Справедливой России» Михаил Маряхин.
Глава региона отметил важность завершенного политического цикла и поблагодарил собравшихся за то, как в 2018 году на территории Самарской области прошли выборы президента и губернатора.
- Мы совместными усилиями, в политической борьбе, смогли обеспечить и абсолютную законность всех избирательных процедур и сделали это достойно. Никто не опустился до черных технологий, инсинуаций. Думаю, это свидетельство высокой политической культуры в регионе, которую мы устанавливаем вместе, - заявил Азаров. - Это говорит и о том, что мы все готовы работать совместно на благо региона, представляя единую партию жителей Самарской области.
Азаров отметил, что каждый кандидат получал конкретные просьбы, обращения людей, имеет свое видение развития региона. Он предложил вместе обсудить задачи, которые стоят перед губернией.
- Мы можем наметить план совместных действий по развитию региона, который приведет его к лидерству. Я, безусловно, готов к совместной конструктивной работе на благо каждого жителя Самарской области, невзирая на его политические предпочтения, - заверил он.
Маряхин сообщил, что пришел на встречу «с целым багажом обращений» от жителей региона. Он добавил, что вместе с коллегами по партии разработал ряд законопроектов, которые планирует внести на рассмотрение регионального парламента. Речь идет о продовольственной безопасности, наведении порядка в сфере ЖКХ, контроле за Фондом капитального ремонта.
Степанов отметил тот факт, что главой региона наконец-то стал коренной самарец.
- Да, в ходе кампании мы спорили о каких-то вещах, но все мы в первую очередь самарцы, это главное, - сказал руководитель фракции ЛДПР.
Он также подготовил к встрече ряд предложений, полученных во время выборов. Отдельно Степанов обратил внимание на экологические проблемы региона, в частности состояние рек и водоемов.
Азаров отметил, что совместная работа по формированию экологических программ, вхождению в федеральные проекты будет продолжена.
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Последнее из раздела Лента новостей
13 сентября 2018
209
13 сентября 2018
501
13 сентября 2018
144
13 сентября 2018
187
13 сентября 2018
196
13 сентября 2018
147
13 сентября 2018
341
13 сентября 2018
193
13 сентября 2018 , 17:24
209
На этих участках будут строить инженерные сети.
13 сентября 2018 , 15:06
144
Первая прогулка по стадиону состоится уже на следующей неделе.
13 сентября 2018 , 15:09
501
Совет депутатов единогласно поддержал ее кандидатуру.
13 сентября 2018 , 14:19
196
11 и 12 сентября баскетбольная команда «Самара» провела заключительные матчи...
13 сентября 2018 , 14:27
187
Жителям покажут работы Вениамина Клецеля .
13 сентября 2018 , 12:23
147
МТС продолжили развитие проекта в Самарской области.
13 сентября 2018 , 11:58
205
Вчера Дмитрий Азаров, одержавший победу на выборах главы региона, провел встречу с...
13 сентября 2018 , 11:51
341
На его «окнах» - история появления трамваев в Самаре.
13 сентября 2018 , 11:37
193
Привлекательность города, конечно, должна иметь конкретные материальные воплощения. Городкурорт...
13 сентября 2018 , 11:21
237
Около магазина, расположенного на улице Стара-Загора, 301а, гаражи появились очень давно. Особой...
Календарь
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
21 августа 2018
2889
В этом году он возвращается на свою традиционную площадку - в Струковский сад, открытый после...
15 августа 2018
2352
Это связано с ремонтом теплотрассы.
27 августа 2018
2164
По информации sgpress.ru, клуб ведет переговоры с французским полузащитником.
9 сентября 2018
1792
По данным на 23.30 он набрал 77.54% процентов голосов.
3 сентября 2018
1439
В понедельник, 3 сентября, в мэрии Самары рассказали о том, как город будет праздновать свое...
17 августа 2018
1331
Третий месяц лета преодолел свой «экватор».
15 августа 2018
787
Рассказываем об этих зданиях, их истории и жителях.
15 августа 2018
378
Появился электронный сборник о футболе с документами 1911-1991 годов.
15 августа 2018
358
Билеты по спеццене можно приобрести до 30 августа.
15 августа 2018
2352
Это связано с ремонтом теплотрассы.