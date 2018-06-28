Дмитрий Азаров о Чемпионате мира, развитии региона и своем рабочем графике
Глава региона принял участие в программе «Главная тема» на телеканале «Россия 24. Самара».
О футболе
В ответ на вопрос ведущего о том, получилось ли у Самары на высоком уровне принять ЧМ-2018, Дмитрий Азаров уверенно заявил:
- Получилось! Думаю, это не только мои ощущения, а всех, кто наслаждается праздником мирового футбола, праздником спорта на Самарской земле. Есть ощущение праздника, есть ощущение сопричастности. Атмосфера карнавала, атмосфера единения и братства царит в Самаре. Я никогда прежде не видел наш город таким.
Азаров добавил, что регион получил высокие оценки не только от горожан и болельщиков, но и от руководства FIFA, руководства страны. Именно в Самаре посол Уругвая назвал ЧМ-2018 лучшим Чемпионатом мира за всю историю.
- Действительно, очень высокий уровень подготовки, организации отмечают все. Отдельно отмечу визиты президента FIFA господина Джанни Инфантино. Он побывал на всех самарских матчах. Ни один регион такого внимания к себе не испытывал, - подчеркнул Азаров.
Он напомнил, что еще осенью прошлого года, когда Джанни Инфантино вместе с Президентом России Владимиром Путиным побывали на стадионе в Краснодаре, который являлся резервным, вся Самарская область замерла в ожидании.
- Два президента пришли на полностью готовый стадион, а у нас еще треть предстояло доделать. Самара футбольная в тот день, по-моему, просто умерла, потому что все решили, что у нас не будет игр Чемпионата. Надо сказать честно, предпосылки к тому были. Это и тогда не было секретом: уровень готовности стадиона был таков, что комиссия FIFA уже давала рекомендации о переносе матчей. Я очень рад, что нам, объединив федеральные, региональные, муниципальные команды, объединив заказчиков и подрядчиков, удалось сделать главное - достроить стадион. В остальном я не сомневался.
О лидерстве региона
Азаров рассказал о формировании долгосрочной программы развития Самарской области как региона-лидера.
Он напомнил, что каждый город и муниципальный район при непосредственном участии жителей должен подготовить к сентябрю концепцию развития своей территории. На стратегических сессиях с участием членов регионального правительства, экспертов и жителей идет активный обмен идеями. Каждая муниципальная программа впоследствии послужит основой для разработки долгосрочной концепции развития Самарской области.
- Всех жителей приглашаю участвовать в проектировании будущего своего города, поселка, к проектированию будущего нашего региона. Каждый из вас является носителем уникальных знаний, у каждого свое видение будущего, - сказал глава региона, добавив, что широкое обсуждение позволит избежать ошибок.
В основе областной стратегии, по словам Дмитрия Азарова, должна лежать идея опережающего развития, лидерства региона.
- Здоровые амбиции, нацеленные на достижение результата, - это то, что нужно нашему региону и нашей стране. Уверен, что Самарская область всегда себя считала лидером, даже в те моменты, когда мы немного
отставали. Мы обязаны быть лидерами, и мы будем регионом-лидером! - заявил Азаров.
О развитии городской среды
Азаров рассказал об участии региона в федеральной программе «Формирование комфортной городской среды». В этом году на работы выделено 1,1 млрд рублей, из которых 573 млн - федеральные средства.
- На благоустройство дворов и общественных пространств по всей России предусмотрены значительные деньги. Федеральные средства выделяют для решения даже не региональных вопросов, а задач местного значения. Делается это по прямому поручению Владимира Владимировича Путина, поскольку на высшем уровне есть понимание того, насколько важно для населения жить в комфортных условиях, - сказал глава региона.
В Самарской области в этом сезоне приведут в порядок 394 дворовые территории.
- В этой работе у нас задействованы практически все муниципалитеты региона. Жители сами выбрали дворы и общественные пространства, которые приведут в порядок, и эта работа будет продолжена и в следующем году - пообещал Азаров.
Отдельно он отметил проект реконструкции набережной Волги в Октябрьске.
- Этот проект стал победителем федерального конкурса для малых городов и исторических поселений, он получит дополнительное финансирование. Я рад, что в Октябрьске будет реконструирована набережная. Победа в конкурсе - свидетельство того, что могут сделать креативные идеи и совместная работа жителей, - сказал Азаров.
О программе по утилизации отходов
Одна из телезрительниц отметила чистоту на улицах города во время проведения Чемпионата мира по футболу и поинтересовалась, останутся ли новые контейнеры для раздельного сбора отходов после окончания
игр.
Глава региона заметил, что тема сбора и утилизации отходов очень актуальна. В регионе разрабатывают схему размещения отходов, в этом году она будет готова.
- Уверен, что уже осенью мы представим эту комплексную программу, - сказал Азаров. - Она будет предусматривать в том числе и раздельный сбор отходов. Мы обязательно применим эту практику не только в городах, но и в сельских районах. Нужно заниматься сортировкой и переработкой отходов.
Глава региона также обратил внимание на то, что многие существующие полигоны по сути являются просто свалками, они уже не отвечают современным требованиям экологического законодательства. При этом беспокойства у жителей они не вызывают, в отличие от современных полигонов.
- Нам нужно от этого отношения уходить, - отметил Азаров. Он подчеркнул, что современные полигоны не оказывают негативного влияния на окружающую среду.
О рабочем графике
- Такое ощущение, что вы находитесь одновременно везде и сразу - так много событий, встреч с вашим участием. Как вы все это успеваете? - задал вопрос телезритель.
- У меня в сутках 28 часов. Это, конечно, шутка. Нужно очень четкое планировать свое время и определять приоритеты. Иногда приоритеты, естественно, корректируются, поскольку возникают срочные актуальные задачи. Но, поскольку управленческий опыт большой, я понимаю, где предусмотреть определенные временные интервалы, которые, может быть, придется потратить на непредвиденные задачи. Работы много, отдыхать некогда ни мне, ни правительству. Поэтому хочу сказать честно: очень негативно отношусь сейчас к отпускам, в которые запросились некоторые министры. Это показывает отношение
сотрудника к своей работе. Время горячее, работы непочатый край, очень многое нужно сделать, - заявил Азаров.
Глава региона отметил, что в его работе и деятельности регионального правительства активно помогают жители области.
- Очень важно, что на такой рабочий настрой откликаются жители Самарской области, разных городов и сел. Вижу, как люди включаются, вносят предложения, что-то делают своими руками. Люди помогают мне осуществлять контроль по важнейшим направлениям развития того или иного города или района. Я признателен жителям области за то, что они включились в это, - сказал Азаров. - Понимаю, что есть основная работа, понимаю, что у каждого семья, о которой важно заботиться, но все больше и больше жителей региона активно включаются в работу по наведению порядка в области, по опережающему развитию региона. Спасибо вам!
О футболе
В ответ на вопрос ведущего о том, получилось ли у Самары на высоком уровне принять ЧМ-2018, Дмитрий Азаров уверенно заявил:
- Получилось! Думаю, это не только мои ощущения, а всех, кто наслаждается праздником мирового футбола, праздником спорта на Самарской земле. Есть ощущение праздника, есть ощущение сопричастности. Атмосфера карнавала, атмосфера единения и братства царит в Самаре. Я никогда прежде не видел наш город таким.
Азаров добавил, что регион получил высокие оценки не только от горожан и болельщиков, но и от руководства FIFA, руководства страны. Именно в Самаре посол Уругвая назвал ЧМ-2018 лучшим Чемпионатом мира за всю историю.
- Действительно, очень высокий уровень подготовки, организации отмечают все. Отдельно отмечу визиты президента FIFA господина Джанни Инфантино. Он побывал на всех самарских матчах. Ни один регион такого внимания к себе не испытывал, - подчеркнул Азаров.
Он напомнил, что еще осенью прошлого года, когда Джанни Инфантино вместе с Президентом России Владимиром Путиным побывали на стадионе в Краснодаре, который являлся резервным, вся Самарская область замерла в ожидании.
- Два президента пришли на полностью готовый стадион, а у нас еще треть предстояло доделать. Самара футбольная в тот день, по-моему, просто умерла, потому что все решили, что у нас не будет игр Чемпионата. Надо сказать честно, предпосылки к тому были. Это и тогда не было секретом: уровень готовности стадиона был таков, что комиссия FIFA уже давала рекомендации о переносе матчей. Я очень рад, что нам, объединив федеральные, региональные, муниципальные команды, объединив заказчиков и подрядчиков, удалось сделать главное - достроить стадион. В остальном я не сомневался.
О лидерстве региона
Азаров рассказал о формировании долгосрочной программы развития Самарской области как региона-лидера.
Он напомнил, что каждый город и муниципальный район при непосредственном участии жителей должен подготовить к сентябрю концепцию развития своей территории. На стратегических сессиях с участием членов регионального правительства, экспертов и жителей идет активный обмен идеями. Каждая муниципальная программа впоследствии послужит основой для разработки долгосрочной концепции развития Самарской области.
- Всех жителей приглашаю участвовать в проектировании будущего своего города, поселка, к проектированию будущего нашего региона. Каждый из вас является носителем уникальных знаний, у каждого свое видение будущего, - сказал глава региона, добавив, что широкое обсуждение позволит избежать ошибок.
В основе областной стратегии, по словам Дмитрия Азарова, должна лежать идея опережающего развития, лидерства региона.
- Здоровые амбиции, нацеленные на достижение результата, - это то, что нужно нашему региону и нашей стране. Уверен, что Самарская область всегда себя считала лидером, даже в те моменты, когда мы немного
отставали. Мы обязаны быть лидерами, и мы будем регионом-лидером! - заявил Азаров.
О развитии городской среды
Азаров рассказал об участии региона в федеральной программе «Формирование комфортной городской среды». В этом году на работы выделено 1,1 млрд рублей, из которых 573 млн - федеральные средства.
- На благоустройство дворов и общественных пространств по всей России предусмотрены значительные деньги. Федеральные средства выделяют для решения даже не региональных вопросов, а задач местного значения. Делается это по прямому поручению Владимира Владимировича Путина, поскольку на высшем уровне есть понимание того, насколько важно для населения жить в комфортных условиях, - сказал глава региона.
В Самарской области в этом сезоне приведут в порядок 394 дворовые территории.
- В этой работе у нас задействованы практически все муниципалитеты региона. Жители сами выбрали дворы и общественные пространства, которые приведут в порядок, и эта работа будет продолжена и в следующем году - пообещал Азаров.
Отдельно он отметил проект реконструкции набережной Волги в Октябрьске.
- Этот проект стал победителем федерального конкурса для малых городов и исторических поселений, он получит дополнительное финансирование. Я рад, что в Октябрьске будет реконструирована набережная. Победа в конкурсе - свидетельство того, что могут сделать креативные идеи и совместная работа жителей, - сказал Азаров.
О программе по утилизации отходов
Одна из телезрительниц отметила чистоту на улицах города во время проведения Чемпионата мира по футболу и поинтересовалась, останутся ли новые контейнеры для раздельного сбора отходов после окончания
игр.
Глава региона заметил, что тема сбора и утилизации отходов очень актуальна. В регионе разрабатывают схему размещения отходов, в этом году она будет готова.
- Уверен, что уже осенью мы представим эту комплексную программу, - сказал Азаров. - Она будет предусматривать в том числе и раздельный сбор отходов. Мы обязательно применим эту практику не только в городах, но и в сельских районах. Нужно заниматься сортировкой и переработкой отходов.
Глава региона также обратил внимание на то, что многие существующие полигоны по сути являются просто свалками, они уже не отвечают современным требованиям экологического законодательства. При этом беспокойства у жителей они не вызывают, в отличие от современных полигонов.
- Нам нужно от этого отношения уходить, - отметил Азаров. Он подчеркнул, что современные полигоны не оказывают негативного влияния на окружающую среду.
О рабочем графике
- Такое ощущение, что вы находитесь одновременно везде и сразу - так много событий, встреч с вашим участием. Как вы все это успеваете? - задал вопрос телезритель.
- У меня в сутках 28 часов. Это, конечно, шутка. Нужно очень четкое планировать свое время и определять приоритеты. Иногда приоритеты, естественно, корректируются, поскольку возникают срочные актуальные задачи. Но, поскольку управленческий опыт большой, я понимаю, где предусмотреть определенные временные интервалы, которые, может быть, придется потратить на непредвиденные задачи. Работы много, отдыхать некогда ни мне, ни правительству. Поэтому хочу сказать честно: очень негативно отношусь сейчас к отпускам, в которые запросились некоторые министры. Это показывает отношение
сотрудника к своей работе. Время горячее, работы непочатый край, очень многое нужно сделать, - заявил Азаров.
Глава региона отметил, что в его работе и деятельности регионального правительства активно помогают жители области.
- Очень важно, что на такой рабочий настрой откликаются жители Самарской области, разных городов и сел. Вижу, как люди включаются, вносят предложения, что-то делают своими руками. Люди помогают мне осуществлять контроль по важнейшим направлениям развития того или иного города или района. Я признателен жителям области за то, что они включились в это, - сказал Азаров. - Понимаю, что есть основная работа, понимаю, что у каждого семья, о которой важно заботиться, но все больше и больше жителей региона активно включаются в работу по наведению порядка в области, по опережающему развитию региона. Спасибо вам!
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