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Дмитрий Азаров о Чемпионате мира, развитии региона и своем рабочем графике

Глава региона принял участие в программе «Главная тема» на телеканале «Россия 24. Самара». 

О футболе

В ответ на вопрос ведущего о том, получилось  ли у  Самары на  высоком уровне принять ЧМ-2018, Дмитрий Азаров уверенно заявил:

- Получилось! Думаю, это не  только мои ощущения, а всех, кто наслаждается праздником мирового футбола, праздником спорта на Самарской земле. Есть ощущение праздника, есть ощущение сопричастности. Атмосфера карнавала, атмосфера единения и братства царит в Самаре. Я никогда прежде не видел наш город таким.

Азаров добавил, что регион получил высокие оценки не только от горожан и болельщиков, но и от руководства FIFA, руководства страны. Именно в Самаре посол Уругвая назвал ЧМ-2018 лучшим Чемпионатом мира за всю историю.

- Действительно, очень высокий уровень подготовки, организации отмечают все. Отдельно отмечу визиты президента FIFA господина Джанни Инфантино. Он побывал на  всех самарских матчах. Ни  один регион такого внимания к себе не испытывал, - подчеркнул Азаров.

Он напомнил, что еще осенью прошлого года, когда Джанни Инфантино вместе с Президентом России Владимиром Путиным побывали на стадионе в Краснодаре, который являлся резервным, вся Самарская область замерла в  ожидании.

- Два президента пришли на полностью готовый стадион, а у нас еще треть предстояло доделать. Самара футбольная в тот день, по-моему, просто умерла, потому что все решили, что у нас не будет игр Чемпионата. Надо сказать честно, предпосылки к тому были. Это и тогда не было секретом: уровень готовности стадиона был таков, что комиссия FIFA уже давала рекомендации о переносе матчей. Я очень рад, что нам, объединив федеральные, региональные, муниципальные команды, объединив заказчиков и  подрядчиков, удалось сделать главное - достроить стадион. В остальном я не сомневался.

О лидерстве региона

Азаров рассказал о формировании долгосрочной программы развития Самарской области как региона-лидера.

Он напомнил, что каждый город и  муниципальный район при непосредственном участии жителей должен подготовить к сентябрю концепцию развития своей территории. На  стратегических сессиях с участием членов регионального правительства, экспертов и  жителей идет активный обмен идеями. Каждая муниципальная программа впоследствии послужит основой для разработки долгосрочной концепции развития Самарской области.

- Всех жителей приглашаю участвовать в  проектировании будущего своего города, поселка, к проектированию будущего нашего региона. Каждый из вас является носителем уникальных знаний, у каждого свое видение будущего, - сказал глава региона, добавив, что широкое обсуждение позволит избежать ошибок.

В  основе областной стратегии, по словам Дмитрия Азарова, должна лежать идея опережающего развития, лидерства региона.

- Здоровые амбиции, нацеленные на достижение результата, - это то, что нужно нашему региону и нашей стране. Уверен, что Самарская область всегда себя считала лидером, даже в те моменты, когда мы немного
отставали. Мы обязаны быть лидерами, и мы будем регионом-лидером! - заявил Азаров.

О развитии городской среды

Азаров рассказал об участии региона в федеральной программе «Формирование комфортной городской среды». В этом году на работы выделено 1,1 млрд рублей, из которых 573 млн - федеральные средства.

- На  благоустройство дворов и  общественных пространств по  всей России предусмотрены значительные деньги. Федеральные средства выделяют для решения даже не региональных вопросов, а задач местного значения. Делается это по прямому поручению Владимира Владимировича Путина, поскольку на высшем уровне есть понимание того, насколько важно для населения жить в комфортных условиях,  - сказал глава региона.

В Самарской области в этом сезоне приведут в порядок 394 дворовые территории.

- В этой работе у нас задействованы практически все муниципалитеты региона. Жители сами выбрали дворы и общественные пространства, которые приведут в порядок, и эта работа будет продолжена и в следующем году - пообещал Азаров.

Отдельно он отметил проект реконструкции набережной Волги в Октябрьске.

- Этот проект стал победителем федерального конкурса для малых городов и  исторических поселений, он получит дополнительное финансирование. Я рад, что в Октябрьске будет реконструирована набережная. Победа в  конкурсе - свидетельство того, что могут сделать креативные идеи и  совместная работа жителей, - сказал Азаров.

О программе по утилизации отходов

Одна из телезрительниц отметила чистоту на улицах города во время проведения Чемпионата мира по футболу и поинтересовалась, останутся ли новые контейнеры для раздельного сбора отходов после окончания
игр.

Глава региона заметил, что тема сбора и утилизации отходов очень актуальна. В  регионе разрабатывают схему размещения отходов, в этом году она будет готова.

- Уверен, что уже осенью мы представим эту комплексную программу, - сказал Азаров. - Она будет предусматривать в том числе и раздельный сбор отходов. Мы  обязательно применим эту практику не только в городах, но  и  в сельских районах. Нужно заниматься сортировкой и переработкой отходов.

Глава региона также обратил внимание  на то, что многие существующие полигоны по сути являются просто свалками, они уже не отвечают современным требованиям экологического законодательства. При этом беспокойства у жителей они не  вызывают, в  отличие от современных полигонов.

- Нам нужно от этого отношения уходить, - отметил Азаров. Он подчеркнул, что современные полигоны не оказывают негативного влияния на окружающую среду.

О рабочем графике

- Такое ощущение, что вы находитесь одновременно везде и сразу - так много событий, встреч с вашим участием. Как вы все это успеваете? - задал вопрос телезритель.

- У меня в сутках 28 часов. Это, конечно, шутка. Нужно очень четкое планировать свое время и определять приоритеты. Иногда приоритеты, естественно, корректируются, поскольку возникают срочные актуальные задачи. Но, поскольку управленческий опыт большой, я понимаю, где предусмотреть определенные временные интервалы, которые, может быть, придется потратить на непредвиденные задачи. Работы много, отдыхать некогда ни мне, ни правительству. Поэтому хочу сказать честно: очень негативно отношусь сейчас к отпускам, в  которые запросились некоторые министры. Это показывает отношение
сотрудника к своей работе. Время горячее, работы непочатый край, очень многое нужно сделать, - заявил Азаров.

Глава региона отметил, что в его работе и  деятельности регионального правительства активно помогают жители области.

- Очень важно, что на такой рабочий настрой откликаются жители Самарской области, разных городов и сел. Вижу, как люди включаются, вносят предложения, что-то делают своими руками. Люди помогают мне осуществлять контроль по  важнейшим направлениям развития того или иного города или района. Я признателен жителям области за то, что они включились в это, - сказал Азаров. - Понимаю, что есть основная работа, понимаю, что у каждого семья, о которой важно заботиться, но  все больше и больше жителей региона активно включаются в работу по наведению порядка в области, по опережающему развитию региона. Спасибо вам!
Дата: 28 июня 2018 , 10:17
137
Автор текста: Игорь Озеров
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