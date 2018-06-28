Дмитрий Азаров и Ян Коллер посмотрели футбол в баре «На дне»

В среду, 27 июня, прошли очередные матчи Чемпионата мира по футболу. За одним из них, Сербия – Бразилия следили глава региона Дмитрий Азаров и экс-игрок «Крыльев Советов», именитый Ян Коллер. Посмотреть матч они пришли в культовый самарский бар «На дне».Это вызвало бурную реакцию среди присутствовавших там посетителей. Самарцы и приехавшие на матч с Сенегалом колумбийцы массово фотографировались с Дмитрием Азаровым и Яном Коллером.