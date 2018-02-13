Дмитрий Азаров и Елена Лапушкина выразили соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе в Подмосковье

В воскресенье, 11 февраля, пассажирский самолет Ан-148 компании «Саратовские авиалинии» разбился после вылета из аэропорта Домодедово в Орск. Крушение произошло в Раменском районе Московской области. Погибли 65 пассажиров и шесть членов экипажа.



В понедельник, 12 февраля, глава региона Дмитрий Азаров направил телеграмму со словами соболезнования в адрес губернатора Оренбургской области Юрия Берга, губернатора Саратовской области Валерия Радаева:



- От имени правительства Самарской области, жителей нашего региона и от себя лично выражаю глубокие соболезнования всем родным и близким погибших. Вместе с семьями, коллегами, друзьями погибших, вместе со всей страной мы искренне скорбим о жертвах авиакатастрофы.



Свои соболезнования принесла глава Самары Елена Лапушкина:



- От лица горожан и от себя лично выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших в этой страшной авиакатастрофе. Самара скорбит вместе с вами. Всем сердцем мы разделяем вашу боль и горечь утраты. Светлая память.