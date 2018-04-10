Дмитрий Азаров: «С 1 мая минимальная зарплата в регионе должна быть не ниже уровня прожиточного минимума»

Таким образом регион выполнит поручение федерального центра.



Сегодня прожиточный минимум в Самарской области равен 11163 рублям.



Во вторник, 10 апреля, врио губернатора Самарской области выступает с посланием к жителям региона. Говоря об уровне доходов населения региона, Дмитрий Азаров отметил, что по сравнению с 2011 годом зарплаты бюджетников выросли в 1,5-2 раза. По его словам, повышение должно коснуться и коммерческих предприятий.



- Необходимо добиться к 1 мая роста уровня зарплат до прожиточного минимума – 11163 рублей. Прошу трудинспекцию проследить за этим, - сказал Дмитрий Азаров.