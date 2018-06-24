Дмитрий Азаров: «Пусть наш стадион станет победным для сборной России»

В понедельник, 25 июня, на «Самара Арене» пройдет очередной матч Чемпионата мира по футболу. Сборная России сыграет со сборной Уругвая. Наша команда прилетела в Самару в субботу, 23 июня. В этот же день глава региона Дмитрий Азаров посетил площадку Фестиваля болельщиков, обсудил с организаторами готовность инфраструктуры и меры безопасности. Ведь предстоящий матч вызывает небывалый ажиотаж.Ожидается большое количество гостей со всей страны. И не все из них смогут попасть на стадион. Большое количество болельщиков придут на Фанфест, чтобы здесь посмотреть прямую трансляцию игры.- Здесь будет жарко. Наверное, не менее жарко, чем на стадионе. Очень много желающих попасть сюда – болельщики из Самары и области, из других городов России, из других стран и континентов. Мы сейчас как раз посмотрели, что нужно дополнительно сделать для того, чтобы болельщикам было комфортно. Рассматриваем варианты установки дополнительных экранов. Думаю, и на стадионе, и на Фестивале болельщиков будет невероятная позитивная атмосфераЯ еще планирую посетить тренировку нашей сборной. Очень надеюсь, что на «Самара Арене» нашей команде понравится, будет комфортно, мы создадим для этого все условия. Пусть наш стадион станет победным для сборной России, - сказал Дмитрий Азаров.