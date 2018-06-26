Дмитрий Азаров: «Президент FIFA оценил высокий уровень подготовки Самары к ЧМ-2018»
Наш город стал единственным в России, куда Джанни Инфантино приезжал трижды.
- Ни одному другому региону, принимающему ЧМ-2018, не было уделено столько внимания. И если в первый раз он приехал к нам с некоторой опаской, то уже в следующие его визиты он сказал, что ему понравилось в Самаре.
Напомню, что осенью прошлого года президент России Владимир Владимирович Путин и президент FIFA Джанни Инфантино побывали на резервном стадионе в Краснодаре. На тот момент он уже был полностью готов, а нам предстояло доделать еще треть работ. Все решили, что у нас не будет проводиться Чемпионат, и надо сказать, что предпосылки к этому были. Я очень рад, что колоссальными усилиями удалось достроить стадион, - отметил глава региона.
- Ни одному другому региону, принимающему ЧМ-2018, не было уделено столько внимания. И если в первый раз он приехал к нам с некоторой опаской, то уже в следующие его визиты он сказал, что ему понравилось в Самаре.
Напомню, что осенью прошлого года президент России Владимир Владимирович Путин и президент FIFA Джанни Инфантино побывали на резервном стадионе в Краснодаре. На тот момент он уже был полностью готов, а нам предстояло доделать еще треть работ. Все решили, что у нас не будет проводиться Чемпионат, и надо сказать, что предпосылки к этому были. Я очень рад, что колоссальными усилиями удалось достроить стадион, - отметил глава региона.
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