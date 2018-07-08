Дмитрий Азаров: "Мы сделали все, чтобы Чемпионат мира в Самарской области стал праздником"

Игра в основное время закончилась со счетом 1:1, в добавленное - команды забили еще по одному голу. В серии пенальти выиграли хорваты.После окончания матча глава региона Дмитрий Азаров поблагодарил сборную России за достойную игру:- Я думаю, никто ребят не упрекнет за результат, потому что бились до последней минуты. Это футбол. Ребята отдали все силы за страну, за болельщиков, и, не побоюсь этого слова, за Родину, - сказал Дмитрий Азаров.Руководитель области выразил благодарность и жителям Самары:- Мы на самом высоком уровне поддерживали доброжелательность, гостеприимство, чистоту и порядок. Мы сделали все, чтобы Чемпионат мира по футболу в Самарской области стал настоящим праздником. Думаю, это не забудется никогда.