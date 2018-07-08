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Дмитрий Азаров: "Мы сделали все, чтобы Чемпионат мира в Самарской области стал праздником"

В субботу, 7 июля, прошел матч 1/4 финала между сборной России и Хорватии.

Игра в основное время закончилась со счетом 1:1, в добавленное - команды забили еще по одному голу. В серии пенальти выиграли хорваты.

После окончания матча глава региона Дмитрий Азаров поблагодарил сборную России за достойную игру:

- Я думаю, никто ребят не упрекнет за результат, потому что бились до последней минуты. Это футбол. Ребята отдали все силы за страну, за болельщиков, и, не побоюсь этого слова, за Родину, - сказал Дмитрий Азаров.

Руководитель области выразил благодарность и жителям Самары:

- Мы на самом высоком уровне поддерживали доброжелательность, гостеприимство, чистоту и порядок. Мы сделали все, чтобы Чемпионат мира по футболу в Самарской области стал настоящим праздником. Думаю, это не забудется никогда.  
Дата: 8 июля 2018 , 17:16
333
Автор текста: Ксения Кармазина
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