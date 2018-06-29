Дмитрий Азаров: «Если большинство «за», то улица Куйбышева будет пешеходной по выходным»

Дмитрий Азаров о том, будет ли улица Куйбышева пешеходной https://t.co/I5ssv06CEd pic.twitter.com/ozCxqme8sI — Самарская газета (@SamGazeta) 29 июня 2018 г.

Ранее к Дмитрию Азарову через соцсети обратились самарцы. Они предложили делать улицу Куйбышева пешеходной по выходным. Сейчас она закрыта для движения на время Чемпионата мира по футболу. Глава региона заявил, что если большинство самарцев поддержат это предложение, то в центре Самары в выходные можно будет погулять по еще одной пешеходной улице.- Такая практика существует во многих городах. И это нормально. Тем более, сейчас наш город преобразился не только внешне, но и изменились люди, их отношение к Самаре. Они посмотрели на него другими глазами и заново в него влюбились. Я думаю, тот опыт проведения массовых мероприятий, который мы получили во время Чемпионата мира, заслуживает того, чтобы им воспользоваться в будущем. Большое количество творческих и танцевальных коллективов готовы радовать своим искусством, вовлекать людей. Мы создадим для этого условия.