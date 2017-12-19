Дмитрий Артемьев, VLNY: сколько стоит заказ группы на корпоратив, как справляться со стрессом, баттл с Агутиным

Фото Алексея Зиновьева



Фото Артема Мухамедьярова Фото Евгении Анисимовой







- Нормально, но только к конструктивной критике. Не когда тебя грязью обливают, а когда говорят конкретно, например: “Мне кажется, местами альбом не доработан, а здесь и здесь я сделал бы иначе”. А когда начинают говорить: “Группа VLNY – это лажа”, я не воспринимаю такие посылы.- Я не обижаюсь, а расстраиваюсь. Стараюсь их не читать, чтобы лишний раз не думать: “Блин, я ничего плохого людям не сделал – просто записываю свои песни и выкладываю в интернет, а люди сами их слушают”. И за что меня поливают – я не понимаю. Если тебе реально не нравится, зачем ты во все это погружаешься? Это, получается, он какой-то садомазохист, который удовольствие получает, либо просто ищет объект, на который может выплеснуть желчь свою, а я таким объектом становиться не хочу.- Естественно. И я в это время стараюсь писать музыку. Летом как раз была сильная депрессия – и я альбом написал.- В глобальном плане, наверное, ничего, а по мелочам… стал взрослее, взгляд на вещи как-то поменялся. До этого проскакивали какие-то подростковые вещи в плане характера – заносчивость, вспыльчивость, импульсивность, а сейчас я более сдержанный, стараюсь быть рассудительным и подумать прежде чем сказать. Особенно это в отношениях с женой проявляется.- Да, в последние полтора года мы с ней вместе создаем мне образы – идем в магазин и что-то подбираем: вот эта майка интересно будет смотреться с этими кедами, например. У меня есть гардероб, который я стараюсь постоянно обновлять. Длинные кофты и черные джинсы – это мой выбор, а мелочи вроде шляпы или туфли на босую ногу – это уже жена. Из таких мелочей выстраивается весь образ.- Периодически я стараюсь себя тонизировать – отжимания, подтягивания, прыжки со скакалкой, концерты (смеется). В Воронеже, допустим, я старался целенаправленно постоянно двигаться – в итоге, правда, чуть не словил сердечный приступ.- Стараюсь высыпаться, пью “Ново-Пассит”, периодически пустырник и валерьянку, чтобы в покое себя держать. Витамины для нервной системы. Иначе после долгого стресса это проявляется – начинаешь гавкать на всех. Причем мне это посоветовал отец – когда я пришел в гости к родителям, пожаловался на раздражительность, он спросил: “А ты с магнием что ешь? Попей магний, у тебя истощение нервной системы”. Я попил – и все стало нормально. Батя шарит.В моральном плане – да. Я достаточно рассудительный и терпеливый, могу многое стерпеть, за исключением страшных и подлых вещей типа предательства. Но такого, к счастью, давно не было.- Я очень близок к этому. Я просто просыпаюсь и думаю: “Какой кайф, что я этим занимаюсь”. Мне не надо никуда торопиться с утра, я завтракаю и начинаю заниматься делами – концерты продвигаем, например. Сейчас наш менеджер больше с нами не работает, поэтому мы с басистом Антоном делим эти обязанности временно: я занимаюсь логистикой, он коммуницирует с городами.- Спокойно может, но, как правило, что-то их останавливает – наверное, то, что мы не очень веселая группа, не для гулянок. У нас романтические песни. На 8 марта и на свадьбах, например, я уже выступал. В Тольятти, например, исполнял с женихом песню “Кружева” во время первого танца молодых, потому что под эту песню они познакомились. У многих есть такие истории, но не у многих получается позвать – с кем-то не удается договориться по таймингу, с кем-то – по гонорару. Выступление группы на свадьбе стоит около ста тысяч, не считая трансфера и райдера, которые еще добавят пятьдесят тысяч. В общем стараемся не размениваться на такие вещи – тем более, что банкетная специфика мне не очень близка.- В месяц получается примерно тридцать тысяч, но всегда по-разному – этот тур у меня выйдет в ноль, скорее всего. Наш бывший менеджер по личным причинам не справился с некоторыми моментами, а до нас это дошло достаточно поздно, и это отразилось на некоторых городах. Поэтому в южный тур мы поедем в феврале-марте. Помимо концертной деятельности, я пишу минусовки и свожу треки, так что если нужно, обращайтесь (смеется).- Еще больших успехов и мирового господства.