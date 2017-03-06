Для заключенных и сотрудников самарский УФСИН закупит 4250 пар сапог

Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Самарской области закупит несколько тысяч пар обуви на 14,5 миллионов рублей. Об этом сообщает портал государственных закупок.



Для осужденных УФСИН покупает 300 пар кожаных женских туфель, 3400 пар сапог, а также 5900 пар ботинок и полуботинок. Обувь на общую стоимость 9,2 миллиона рублей должны поставить УФСИН с 1 июля по 1 декабря 2017 года. Для своих сотрудников Управление закупает 2150 пар ботинок и полуботинок, 500 мужских и 350 женских сапог, а также 480 пар хромовых женских туфель. Эту обувь на 5,2 миллиона рублей должны поставить с 1 июня по 1 декабря этого года. Имя поставщика пока не называется. Всю одежду «таинственный сапожник» доставит на склад УФСИН в Самаре на улице Куйбышева, 42. Уже оттуда ее будут передавать в колонии на территории Самарской области.