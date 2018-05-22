Для выпускников в четверг на два часа «забронировали» центр Самары

Последний звонок прозвучит для самарских школьников уже в ближайший четверг, 24 мая. Подробнее о том, как в столице губернии будут отмечать это событие, говорили вчера на совещании при главе города Елене Лапушкиной.



В 2018 году школьные стены покинут около пяти тысяч самарских старшеклассников. Как рассказала руководитель городского департамента образования Лилия Галузина, торжества начнутся с утра: сначала праздничные собрания пройдут в школах. Затем часть ребят планируют выезд на природу или турбазы.



Но большинство выпускников собираются отметить Последний звонок в городе. Центральным событием дня станет праздничное шествие. Оно состоится в Самаре уже во второй раз. Шествие запланировано по прежнему маршруту, оно начнется в 14.00 на улице Ленинградской. Старшеклассники пройдут по самарскому Арбату до набережной и затем до концертной площадки на Некрасовском спуске.



Там их ждет праздничный концерт и флешмоб. Для выпускников прозвучит символический последний звонок, в небо запустят воздушные шары. Кроме того, до 16.00 на первой очереди набережной - от улицы Некрасовской до Льва Толстого - будут работать дискозона, площадка рэп-баттла и фотозона.



Глава города поинтересовалась, как будет обеспечена безопасность. По словам Галузиной, правоохранительные органы оповещены о готовящемся празднике. За порядком будет следить необходимое количество сотрудников полиции.



Также Лапушкина напомнила подчиненным, что продажа алкоголя в центре города в этот день должна быть под запретом. Соответствующее распоряжение подписал врио первого вице-губернатора Самарской области Александр Нефедов. Спиртным не будут торговать на участке улицы Ленинградской от Галактионовской до Максима Горького, а также на Максима Горького от Некрасовской до Венцека.