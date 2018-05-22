Для выпускников в четверг на два часа «забронировали» центр Самары
Последний звонок прозвучит для самарских школьников уже в ближайший четверг, 24 мая. Подробнее о том, как в столице губернии будут отмечать это событие, говорили вчера на совещании при главе города Елене Лапушкиной.
В 2018 году школьные стены покинут около пяти тысяч самарских старшеклассников. Как рассказала руководитель городского департамента образования Лилия Галузина, торжества начнутся с утра: сначала праздничные собрания пройдут в школах. Затем часть ребят планируют выезд на природу или турбазы.
Но большинство выпускников собираются отметить Последний звонок в городе. Центральным событием дня станет праздничное шествие. Оно состоится в Самаре уже во второй раз. Шествие запланировано по прежнему маршруту, оно начнется в 14.00 на улице Ленинградской. Старшеклассники пройдут по самарскому Арбату до набережной и затем до концертной площадки на Некрасовском спуске.
Там их ждет праздничный концерт и флешмоб. Для выпускников прозвучит символический последний звонок, в небо запустят воздушные шары. Кроме того, до 16.00 на первой очереди набережной - от улицы Некрасовской до Льва Толстого - будут работать дискозона, площадка рэп-баттла и фотозона.
Глава города поинтересовалась, как будет обеспечена безопасность. По словам Галузиной, правоохранительные органы оповещены о готовящемся празднике. За порядком будет следить необходимое количество сотрудников полиции.
Также Лапушкина напомнила подчиненным, что продажа алкоголя в центре города в этот день должна быть под запретом. Соответствующее распоряжение подписал врио первого вице-губернатора Самарской области Александр Нефедов. Спиртным не будут торговать на участке улицы Ленинградской от Галактионовской до Максима Горького, а также на Максима Горького от Некрасовской до Венцека.
В 2018 году школьные стены покинут около пяти тысяч самарских старшеклассников. Как рассказала руководитель городского департамента образования Лилия Галузина, торжества начнутся с утра: сначала праздничные собрания пройдут в школах. Затем часть ребят планируют выезд на природу или турбазы.
Но большинство выпускников собираются отметить Последний звонок в городе. Центральным событием дня станет праздничное шествие. Оно состоится в Самаре уже во второй раз. Шествие запланировано по прежнему маршруту, оно начнется в 14.00 на улице Ленинградской. Старшеклассники пройдут по самарскому Арбату до набережной и затем до концертной площадки на Некрасовском спуске.
Там их ждет праздничный концерт и флешмоб. Для выпускников прозвучит символический последний звонок, в небо запустят воздушные шары. Кроме того, до 16.00 на первой очереди набережной - от улицы Некрасовской до Льва Толстого - будут работать дискозона, площадка рэп-баттла и фотозона.
Глава города поинтересовалась, как будет обеспечена безопасность. По словам Галузиной, правоохранительные органы оповещены о готовящемся празднике. За порядком будет следить необходимое количество сотрудников полиции.
Также Лапушкина напомнила подчиненным, что продажа алкоголя в центре города в этот день должна быть под запретом. Соответствующее распоряжение подписал врио первого вице-губернатора Самарской области Александр Нефедов. Спиртным не будут торговать на участке улицы Ленинградской от Галактионовской до Максима Горького, а также на Максима Горького от Некрасовской до Венцека.
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Последнее из раздела Лента новостей
22 мая 2018
157
22 мая 2018
148
22 мая 2018 , 13:54
48
Их будут продавать на месте по доступным ценам.
22 мая 2018 , 12:46
125
Один из них будет располагаться в Красноглинском районе, еще один - в Куйбышевском. Два...
22 мая 2018 , 11:40
190
Граффити появятся в Красноглинском, Промышленном, Октябрьском, Ленинском и Самарском районах.
22 мая 2018 , 11:07
155
При поддержке областного правительства Самарское речное пассажирское предприятие (СРПП)...
22 мая 2018 , 10:56
157
Для самарских игроков индустрии гостеприимства - отелей, хостелов, санаториев, ресторанов,...
22 мая 2018 , 10:53
148
Финальный этап Российской студенческой весны проходил в Ставрополе с 15 по 20 мая.
22 мая 2018 , 10:32
156
Последний звонок прозвучит для самарских школьников уже в ближайший четверг, 24 мая. Подробнее о...
22 мая 2018 , 10:19
169
На Комсомольской площади после реконструкции открылось отделение «Почты России».
22 мая 2018 , 10:01
157
Такое решение было принято во время рабочего визита главы региона Дмитрия Азарова в Москву.
21 мая 2018 , 16:34
341
Часть из них теперь едет на Металлург.
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
28
29
30
31
1
2
3
2 мая 2018
4455
Парк Гагарина «родился» 9 июля 1976 года, и в ближайшее воскресенье парк отпразднует...
8 мая 2018
3462
Основные торжества в честь 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне проходят в Самаре...
16 мая 2018
3399
В среду, 16 мая, на новом самарском стадионе прошла игра ПФЛ.
6 мая 2018
3204
2
В воскресенье, 6 мая, в 17:00 состоится второй тестовый матч. «Крылья...
11 мая 2018
2756
Речь идет про участок от улицы Стара-Загоры до Московского шоссе.
2 мая 2018
4455
Парк Гагарина «родился» 9 июля 1976 года, и в ближайшее воскресенье парк отпразднует...
30 апреля 2018
2194
Длина самарской набережной около пяти километров.
1 мая 2018
2308
1
Вторая очередь набережной между бассейном «ЦСКА ВВС» и заводом...
30 апреля 2018
1742
Ледяная стерва – так российские прокатчики хотели перевести фильм «I, Tonya»....
1 мая 2018
1695
Раз в год и Фонд кино стреляет. Когда в прошлом году в России анонсировали историческое фэнтези...