Для выпускников прозвенел Последний звонок
В четверг, 24 мая, для 4900 самарских выпускников состоялся праздник прощания со школой. Утром торжественные мероприятия прошли во всех среднеобразовательных учреждениях города, а во второй половине дня одиннадцатиклассники приняли участие в праздничном шествии, которое стартовало на улице Ленинградской и завершилось на Некрасовском спуске, где был организован концерт и развлекательная программа.
В ожидании начала праздника ребята пели и танцевали, участвовали в перекличках школ, конкурсах и флешмобах. На маршруте шествия работали тематические площадки «Самара историческая», «Самара театральная», «Самара космическая», «Самара футбольная», «Самара БИТ», «Самара будущего». Шествующих приветствовали своими номерами творческие коллективы города.
Дойдя таким образом до Некрасовского спуска, выпускники приняли участие в торжественной линейке. Со вступлением во взрослую жизнь их поздравили глава города Елена Лапушкина, председатель городской думы Алексей Дегтев и заместитель министра образования и науки Самарской области Светлана Бакулина.
- Сегодня вы стоите перед выбором профессии, и Самара предоставляет для этого уникальные возможности, - обратилась к выпускникам Елена Лапушкина. – Вы, молодые и энергичные, очень нужны нашему городу. Мы ждем вас! Я от всей души желаю вам успеха и хочу, чтобы вы ставили перед собой самые амбициозные цели и добивались результатов.
После приветственного слова почетные гости вручили ребятам символический ключ от взрослой жизни, после чего прозвучали клятва выпускников и общий для всех последний звонок. Не обошлось и без столь полюбившихся молодежи флешмобов. Сначала в небо были выпущены шары с номерами школ. Также в воздушное плавание отправился огромный выполненный из красных и желтых шаров колокольчик, символизирующий сегодняшний праздник. Затем под нестареющий хит «Когда уйдем со школьного двора» выпускники исполнили вальс.
После торжественной линейки начался праздничный концерт. На первой очереди набережной начали работать «Диско-зона», «Зона рэп-баттла» и «Стена желаний», на которой можно оставить свое пожелание в надежде, что оно исполнится. Также предлагается сделать фото на память в организованных фотозонах «Цветущий город», «У школьной доски» «Здравствуй футбол», «Классическая гимназия», «На крыльях мечты».
В ожидании начала праздника ребята пели и танцевали, участвовали в перекличках школ, конкурсах и флешмобах. На маршруте шествия работали тематические площадки «Самара историческая», «Самара театральная», «Самара космическая», «Самара футбольная», «Самара БИТ», «Самара будущего». Шествующих приветствовали своими номерами творческие коллективы города.
Дойдя таким образом до Некрасовского спуска, выпускники приняли участие в торжественной линейке. Со вступлением во взрослую жизнь их поздравили глава города Елена Лапушкина, председатель городской думы Алексей Дегтев и заместитель министра образования и науки Самарской области Светлана Бакулина.
- Сегодня вы стоите перед выбором профессии, и Самара предоставляет для этого уникальные возможности, - обратилась к выпускникам Елена Лапушкина. – Вы, молодые и энергичные, очень нужны нашему городу. Мы ждем вас! Я от всей души желаю вам успеха и хочу, чтобы вы ставили перед собой самые амбициозные цели и добивались результатов.
После приветственного слова почетные гости вручили ребятам символический ключ от взрослой жизни, после чего прозвучали клятва выпускников и общий для всех последний звонок. Не обошлось и без столь полюбившихся молодежи флешмобов. Сначала в небо были выпущены шары с номерами школ. Также в воздушное плавание отправился огромный выполненный из красных и желтых шаров колокольчик, символизирующий сегодняшний праздник. Затем под нестареющий хит «Когда уйдем со школьного двора» выпускники исполнили вальс.
После торжественной линейки начался праздничный концерт. На первой очереди набережной начали работать «Диско-зона», «Зона рэп-баттла» и «Стена желаний», на которой можно оставить свое пожелание в надежде, что оно исполнится. Также предлагается сделать фото на память в организованных фотозонах «Цветущий город», «У школьной доски» «Здравствуй футбол», «Классическая гимназия», «На крыльях мечты».
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