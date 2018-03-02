Для выборов в Самарской области изготовили почти 2,5 миллиона бюллетеней

В пятницу, 2 марта, в областной избирком передали избирательные листы. Как рассказала секретарь избирательной комиссии Самарской области Наталья Таран, их количество утверждено Центризбиркомом и составляет 2 445 495 штук – по количеству избирателей на 1 июля 2017 года. При этом 505 100 тысяч изготовленных бюллетеней предназначены для голосования с помощью технических средств.Избирательные листы подготовили за восемь дней. По словам руководителя издательско-полиграфического комплекса Рафаэля Хусаинова, печать заняла три дня. Остальное время ушло на сортировку и автоматический просчет бюллетеней.На избирательные листы нанесли защитную сетку, которую нельзя повторить на ксероксе. Бюллетени упакованы в коробки по 500 штук. Всего таких коробок, по подсчетам Рафаэля Хусаинова, свыше 1,9 тысячи. Контролируют изготовление бюллетеней, их упаковку и передачу в участковые избирательные комиссии представители облизбиркома. В участковые избирательные комиссии бюллетени поступят не позднее 16 марта.