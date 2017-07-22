Для ускоренного строительства стадиона «Самара Арена» будут приглашаться подрядчики из Саратова и Ульяновска

По словам Александра Фетисова, в настоящее время начались работы по подготовке территории вокруг стадиона «Самара Арена» к благоустройству — идет подготовка грунта, на территорию завозится песок и щебень. Было отмечено, что темпы работ немного снизились из-за погодных условий, но сейчас они вошли в график. Кроме того, стало известно, что работы по строительству улиц Дальняя и Арена идут с опережением.Николай Меркушкин дал поручение максимально ускорить работы на прилегающей к стадиону территории. Глава региона особо подчеркнул: все проводимые мероприятия и графики выполнения работ должны находится под ежедневным контролем.- Работы еще очень много. Летом необходимо максимально выполнить основные работы, особенно земляные и по благоустройству. Все силы должны быть брошены на это, - сказал губернатор, добавив, что для того, чтобы не снизить набранные темпы строительства необходимо приглашать подрядчиков из соседних регионов — Саратова и Ульяновска.Кроме того, глава региона подчеркнул, что с 1 июня следующего года должен начать работу новый речной вокзал.В ходе встречи затронули и тему реконструкции знаковых объектов областной столицы — Струковского сада, четвертой очереди набережной, площади Куйбышева, парка Металлургов и других. В частности, Олег Фурсов рассказал, что на главной площади города идут работы в скверах. Здесь заменены коммуникации и подрядчик приступает к укладке тротуарной плитки.- В воскресенье начнут снимать асфальтовое покрытие на площади, - добавил он.Глава города также доложил, что ремонт самарских магистралей идет с опережением графика. Почти 50% выделенных на это средств уже освоена — это значительно превышает прошлогодние темпы и объемы.- Мы в этом году раньше начали дорожные работы и проводятся они более качественно. Я через день инспектирую объекты. Люди работают, опасений нет, - сказал Олег Фурсов.