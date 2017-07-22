Для ускоренного строительства стадиона «Самара Арена» будут приглашаться подрядчики из Саратова и Ульяновска
Об этом стало известно в пятницу, 21 июля, в рамках рабочей встречи губернатора Самарской области Николая Меркушкина с главой Самары Олегом Фурсовым, вице-губернатором Самарской области Александром Фетисовым и главой областного минстроя Александром Баландиным.
По словам Александра Фетисова, в настоящее время начались работы по подготовке территории вокруг стадиона «Самара Арена» к благоустройству — идет подготовка грунта, на территорию завозится песок и щебень. Было отмечено, что темпы работ немного снизились из-за погодных условий, но сейчас они вошли в график. Кроме того, стало известно, что работы по строительству улиц Дальняя и Арена идут с опережением.
Николай Меркушкин дал поручение максимально ускорить работы на прилегающей к стадиону территории. Глава региона особо подчеркнул: все проводимые мероприятия и графики выполнения работ должны находится под ежедневным контролем.
- Работы еще очень много. Летом необходимо максимально выполнить основные работы, особенно земляные и по благоустройству. Все силы должны быть брошены на это, - сказал губернатор, добавив, что для того, чтобы не снизить набранные темпы строительства необходимо приглашать подрядчиков из соседних регионов — Саратова и Ульяновска.
Кроме того, глава региона подчеркнул, что с 1 июня следующего года должен начать работу новый речной вокзал.
В ходе встречи затронули и тему реконструкции знаковых объектов областной столицы — Струковского сада, четвертой очереди набережной, площади Куйбышева, парка Металлургов и других. В частности, Олег Фурсов рассказал, что на главной площади города идут работы в скверах. Здесь заменены коммуникации и подрядчик приступает к укладке тротуарной плитки.
- В воскресенье начнут снимать асфальтовое покрытие на площади, - добавил он.
Глава города также доложил, что ремонт самарских магистралей идет с опережением графика. Почти 50% выделенных на это средств уже освоена — это значительно превышает прошлогодние темпы и объемы.
- Мы в этом году раньше начали дорожные работы и проводятся они более качественно. Я через день инспектирую объекты. Люди работают, опасений нет, - сказал Олег Фурсов.
По словам Александра Фетисова, в настоящее время начались работы по подготовке территории вокруг стадиона «Самара Арена» к благоустройству — идет подготовка грунта, на территорию завозится песок и щебень. Было отмечено, что темпы работ немного снизились из-за погодных условий, но сейчас они вошли в график. Кроме того, стало известно, что работы по строительству улиц Дальняя и Арена идут с опережением.
Николай Меркушкин дал поручение максимально ускорить работы на прилегающей к стадиону территории. Глава региона особо подчеркнул: все проводимые мероприятия и графики выполнения работ должны находится под ежедневным контролем.
- Работы еще очень много. Летом необходимо максимально выполнить основные работы, особенно земляные и по благоустройству. Все силы должны быть брошены на это, - сказал губернатор, добавив, что для того, чтобы не снизить набранные темпы строительства необходимо приглашать подрядчиков из соседних регионов — Саратова и Ульяновска.
Кроме того, глава региона подчеркнул, что с 1 июня следующего года должен начать работу новый речной вокзал.
В ходе встречи затронули и тему реконструкции знаковых объектов областной столицы — Струковского сада, четвертой очереди набережной, площади Куйбышева, парка Металлургов и других. В частности, Олег Фурсов рассказал, что на главной площади города идут работы в скверах. Здесь заменены коммуникации и подрядчик приступает к укладке тротуарной плитки.
- В воскресенье начнут снимать асфальтовое покрытие на площади, - добавил он.
Глава города также доложил, что ремонт самарских магистралей идет с опережением графика. Почти 50% выделенных на это средств уже освоена — это значительно превышает прошлогодние темпы и объемы.
- Мы в этом году раньше начали дорожные работы и проводятся они более качественно. Я через день инспектирую объекты. Люди работают, опасений нет, - сказал Олег Фурсов.
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Для ускоренного строительства стадиона «Самара Арена» будут приглашаться подрядчики из Саратова и Ульяновска
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