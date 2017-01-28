Для строительство купола «Самара Арены» установлен 1250-тонный кран
Как сообщает компания-заказчик «Спорт-Инжиниринг», планируется, что строительство купола ускорится. Теперь установка кровельных конструкций будет осуществляться с двух сторон двигающимися навстречу друг другу кранами.
На втором потоке уже установлен первый монтажный блок одной из консолей купола. В ближайшие дни строители хотят поставить еще пару. Такими темпами монтаж кровельных конструкций планируют завершить строго по графику - к середине мая.
На втором потоке уже установлен первый монтажный блок одной из консолей купола. В ближайшие дни строители хотят поставить еще пару. Такими темпами монтаж кровельных конструкций планируют завершить строго по графику - к середине мая.
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