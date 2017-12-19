19 декабря 2017 года,
20:21
$ 58.69    69.09   Нефть 50.68 
Свежий номер
Архив
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Культура
Спорт
Прямая речь
Темы
Час пешком
Самарская экспедиция
ЧМ-2018
Исторические версии
Куйбышев - запасная столица
Самарский характер
С днем рождения, любимый город!
Итоги года
Только у нас
Медицина
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
Политика конфиденциальности
Главная/Лента новостей/

Для самарского стадиона закупят скамейки запасных

ФГУП «Спорт-Ин» ищет подрядчика на поставку инвентаря для оснащения шести стадионов к ЧМ-18, в числе которых «Самара Арена».

В частности, самарскому стадиону требуются два навеса со скамейкой для игроков на 23 места суммарной стоимостью 2,2 млн рублей, два навеса со скамейкой для медперсонала на пять мест за 938,7 тысячи рублей, один мобильный навес со скамейкой для судей на четыре места за 579,5 тысячи рублей и 63 спортивных кресла за 5,09 млн рублей.

Поставка, сборка и монтаж инвентаря должны быть завершены до 1 июня 2018 года. Заявки на участие в электронном аукционе будут рассмотрены 22 декабря.
 
Дата: 19 декабря 2017 , 16:13
252
Автор текста: Анна Турова
Автор фото: Владимир Пермяков
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Ваше имя:
Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> иссылки на YouTube (http://youtube.com/watch/?v=video_id)
Код с картинки:
Последнее из раздела Лента новостей
В Самаре иномарка влетела под автокран
19 декабря 2017
174
В Самаре иномарка влетела под автокран
Появилось видео с застрявшим на Волге у Самары паромом
19 декабря 2017
247
 
Появилось видео с застрявшим на Волге у Самары паромом
Для самарского стадиона закупят скамейки запасных
19 декабря 2017
252
Для самарского стадиона закупят скамейки запасных
Паспорт болельщика теперь можно получить и в Самаре
19 декабря 2017
175
Паспорт болельщика теперь можно получить и в Самаре
В Самаре под колесами грузовика погибла пенсионерка
19 декабря 2017
287
В Самаре под колесами грузовика погибла пенсионерка
В Самаре разработают проект школы на территории бывшего ЗИМа
19 декабря 2017
196
В Самаре разработают проект школы на территории бывшего ЗИМа
Дмитрий Артемьев, VLNY: сколько стоит заказ группы на корпоратив, как справляться со стрессом, баттл с Агутиным
19 декабря 2017
185
Дмитрий Артемьев, VLNY: сколько стоит заказ группы на корпоратив, как справляться со стрессом, баттл с Агутиным
В Самаре от наледи и снега за сутки расчистили более полутысячи крыш
19 декабря 2017
427
В Самаре от наледи и снега за сутки расчистили более полутысячи крыш
В Самаре перестали работать пассажирская и грузовая переправа через Волгу
19 декабря 2017
274
В Самаре перестали работать пассажирская и грузовая переправа через Волгу
Лента новостей
19 декабря 2017 , 18:14
174
В Самаре иномарка влетела под автокран
 ДТП произошло во вторник, 19 декабря, на улице Пензенской.
19 декабря 2017 , 17:25
247
 
Появилось видео с застрявшим на Волге у Самары паромом
Инцидент произошел утром во вторник, 19 декабря.
19 декабря 2017 , 16:13
252
Для самарского стадиона закупят скамейки запасных
ФГУП «Спорт-Ин» ищет подрядчика на поставку инвентаря для оснащения шести стадионов...
19 декабря 2017 , 15:37
175
Паспорт болельщика теперь можно получить и в Самаре
Во вторник, 19 декабря, в ТЦ «Сила спорта» открылся крупнейший в России центр выдачи...
19 декабря 2017 , 15:32
287
В Самаре под колесами грузовика погибла пенсионерка
Авария произошла во вторник, 19 декабря, в 11:15 на пересечении улиц Ново-Садовой и...
19 декабря 2017 , 14:14
196
В Самаре разработают проект школы на территории бывшего ЗИМа
На эти цели из городского бюджета потратят 5, 4 млн рублей. Информация об этом размещена на...
19 декабря 2017 , 13:52
185
Дмитрий Артемьев, VLNY: сколько стоит заказ группы на корпоратив, как справляться со стрессом, баттл с Агутиным
2017 год окончательно утвердил группу VLNY (“Волны”) в ранге главной музыки Самары...
19 декабря 2017 , 13:40
427
В Самаре от наледи и снега за сутки расчистили более полутысячи крыш
Также руководство города поставило задачу обратить внимание на своевременность расчистки...
19 декабря 2017 , 11:48
274
В Самаре перестали работать пассажирская и грузовая переправа через Волгу
Водные маршруты закрыли во вторник, 19 декабря.
19 декабря 2017 , 11:31
165
Баскетболисты «Самары» уступили «Новосибирску»
В понедельник, 18 декабря, прошел очередной матч чемпионата Суперлиги.
Все новости
Выбор читателей
Выбор редакции
30 ноября 2017
5624
1
В Самаре пятимесячная девочка утонула при купании в ванной
Трагический инцидент произошел в среду, 29 ноября, примерно в 20:00 в квартире дома в Кировском...
Своими глазами.
24 ноября 2017
2505
 
Своими глазами. "Самара Арена" - 200 дней до..
Вечером в субботу, 25 ноября, до старта Чемпионата мира 2018 года в России останется 200 дней....
Из горящего дома на Галактионовской эвакуировали 6 взрослых и одного ребенка
20 ноября 2017
1797
Из горящего дома на Галактионовской эвакуировали 6 взрослых и одного ребенка
Пожар произошел ночью в понедельник, 20 ноября, в Ленинском районе Самары.
Первый официальный матч на
8 декабря 2017
1682
Первый официальный матч на "Самара Арене" состоится 7 апреля. "Крылья" сыграют со "Спартаком"
Стала известна дата первого футбольного матча на стадионе «Самара Арена». 7 апреля...
ЧМ-2018 в Самаре: Россия против Уругвая, Австралия против Дании, Коста-Рика против Сербии
1 декабря 2017
1373
ЧМ-2018 в Самаре: Россия против Уругвая, Австралия против Дании, Коста-Рика против Сербии
В московском Кремле состоялась жеребьевка участников финальной части Чемпионата мира по футболу...
Замгенпрокурора РФ провел в Самаре совещание по вопросам противодействия незаконной миграции
20 ноября 2017
1356
Замгенпрокурора РФ провел в Самаре совещание по вопросам противодействия незаконной миграции
В нем принял участие врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров.
По праву наследования. Молодежное движение по-прежнему востребовано
7 декабря 2017
381
По праву наследования. Молодежное движение по-прежнему востребовано
Общественные объединения и сегодня помогают юношам и девушкам выработать гражданскую позицию и...
В Железнодорожном районе Самары жители 15 домов остались без воды
11 декабря 2017
461
В Железнодорожном районе Самары жители 15 домов остались без воды
В понедельник, 11 декабря, на сетях ООО «Самарские коммунальные системы» произошла...
Бывшего прокурора Безенчукского района подозревают в «крышевании» самарских автостоянок
11 декабря 2017
537
Бывшего прокурора Безенчукского района подозревают в «крышевании» самарских автостоянок
В субботу, 9 декабря, по решению Самарского районного суда его арестовали до 8 февраля 2018...
Дорогу по Ново-Садовой на участке от Первомайской до Полевой не откроют до декабря
23 ноября 2017
981
Дорогу по Ново-Садовой на участке от Первомайской до Полевой не откроют до декабря
Об этом сообщило министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области. По информации...
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Только у нас
Медицина
Культура
Спорт
Прямая речь
Темы
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
Политика конфиденциальности
© 2011 - 2017 SGPRESS. Все права защищены.
Свидетельство регистрации СМИ выдано Роскомнадзором: ЭЛ № ФС 77 - 68396 от 27.01.2017
Разрешение редакции на перепечатку материалов и ссылки на "Самарскую газету" обязательны.
Создание сайта
mediaidea
Живёшь в Самаре - читай "Самарскую газету". "Sgpress.ru" - это онлайн новости Самары и новости Самарской области. Экономика, политика, общественная жизнь, образование, культура и спорт - лента новостей обо всём, что интересует самарцев. Свежие новости из жизни столицы региона, новости губернии, страны и мира, новости дня и новости недели в аналитических обзорах и материалах наших корреспондентов, оценка экспертов и жителей Самары.