Для самарского стадиона закупят скамейки запасных

В частности, самарскому стадиону требуются два навеса со скамейкой для игроков на 23 места суммарной стоимостью 2,2 млн рублей, два навеса со скамейкой для медперсонала на пять мест за 938,7 тысячи рублей, один мобильный навес со скамейкой для судей на четыре места за 579,5 тысячи рублей и 63 спортивных кресла за 5,09 млн рублей.Поставка, сборка и монтаж инвентаря должны быть завершены до 1 июня 2018 года. Заявки на участие в электронном аукционе будут рассмотрены 22 декабря.