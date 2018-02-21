Для размещения полицейских во время ЧМ-2018 предварительно "забронировали" 4600 мест в общежитиях

В прошлом году между самарскими вузами и ГУ МВД по Самарской области были подписаны соответствующие соглашения.



Полицейских планируют разместить в общежитиях следующих вузов:



- Самарский государственный медицинский университет – 400 мест;

- Самарский государственный экономический университет – 460 мест;

- Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики – 755 мест;

- Самарский государственный социально-педагогический университет – 500 мест;

- Самарская государственная сельскохозяйственная академия – 500 мест;

- Самарский государственный университет путей сообщения – 1996 мест.



Сейчас госконтракты еще не заключены, так как МВД России не определило объем их финансового обеспечения. Это связано с уточнением количества сотрудников, которых разместят в общежитиях во время Чемпионата мира по футболу.