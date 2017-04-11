Для отправки ребенка на отдых необходимо регистрироваться на портале госуслуг

В 2017 году меняется порядок бронирования путевок в летние лагеря.



Как сообщает горадминистрация, сервис бронирования путевок в летние и санаторные лагеря на социальном портале министерства социально-демографической и се­мейной политики Самарской области будет досту­пен только для пользователей, зарегистрированных на сайте государствен­ных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru).



Чтобы пройти регистрацию на портале «Госуслуги», можно либо обратиться в центры обслуживания (информация об их адре­сах и режиме работы доступна на suprema63.ru в раз­деле «Организация отдыха и оздоровления детей»), либо непосредственно зайти на сайт www.gosuslugi.ru.



При записи необходимо под­твердить, что у вас есть доступ к указанному номеру мобильного те­лефона или адресу электронной почты. Для этого нужно либо ввести полу­ченный в SMS-сообщении код подтверждения, либо перейти по ссылке из письма, отправленного на адрес почты.



Если регистрация прошла на портале «Госуслуги», необходимо подтвердить свою личность в Центрах обслуживания, с помощью усиленной квалифицированной электронной подписи или получив код по почте в отделе­нии ФГУП «Почта России».



Перед подтверждением одним из указанных спосо­бов нужно в Личном кабинете на сайте «Госуслуги» заполнить данные СНИЛС и паспорта и дождаться их автоматической проверки.



Информацию р датах бронирования путевок можно посмотреть При записи необходимо под­твердить, что у вас есть доступ к указанному номеру мобильного те­лефона или адресу электронной почты. Для этого нужно либо ввести полу­ченный в SMS-сообщении код подтверждения, либо перейти по ссылке из письма, отправленного на адрес почты.Если регистрация прошла на портале «Госуслуги», необходимо подтвердить свою личность в Центрах обслуживания, с помощью усиленной квалифицированной электронной подписи или получив код по почте в отделе­нии ФГУП «Почта России».Перед подтверждением одним из указанных спосо­бов нужно в Личном кабинете на сайте «Госуслуги» заполнить данные СНИЛС и паспорта и дождаться их автоматической проверки.Информацию р датах бронирования путевок можно посмотреть здесь