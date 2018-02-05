Для больницы Пирогова закупят новое медоборудование

В закупочной документации значатся 14 позиций. Среди них - медицинский хирургический светильник, увлажнитель кислорода, два аппарата искусственной вентиляции легких, набор мединструментов для малоинвазивной хирургии, два ручных перфоратора кожных трансплантатов, передвижной рентгеновский аппарат и другое.Аукцион пройдет 5 марта. Новое оборудование должно поступить на баланс медучреждения до 30 марта нынешнего года.