Для Усадьбы Деда Мороза подберут постоянное место в Самаре
Об этом сегодня на оперативном совещании под руководством главы Самары Олега Фурсова рассказала руководитель департамента культуры, туризма и молодежной политики мэрии Татьяна Шестопалова.
Напомним, что Усадьба самарского Деда Мороза - новый проект. Домик, в котором любой желающий мог стать гостем сказочного волшебника, был открыт 29 декабря 2016 года. Гостей Дед Мороз принимал с 12:00 до 20:00. По словам Татьяны Шестопаловой, за время работы Усадьбы, ее посетили почти 15 000 человек. Из них почти 8 500 - дети.
Любопытно, что проект пользовался популярностью не только у жителей Самары. Побывать в гостях у Деда Мороза приезжали жители Тольятти, Сызрани, Жигулевска, Кошек, Пестравки, Алексеевки и многих другие населенных пунктов региона. Были посетители и из других регионов – Казани, Уфы, Саранска, Саратова, Челябинска, Москвы и других. Увидели самарского Деда Мороза также делегации французов, китайцев, канадцев. В гости к самарскому сказочнику 2,4 и 6 января приезжали его друзья по цеху из Финляндии, Якутии и других.
Вопросы Деду Морозу посетители задавали самые разные. Всех интересовало, где он спит, что ест, а также продлится ли проект дальше. Татьяна Шестопалова предложила "продолжить этот замечательный проект". Она сообщила, что планирует вместе с главным архитектором заняться поиском в Самаре красивого места, куда можно было бы перевезти избушку Деда Мороза на постоянное место жительства.
Всего, по словам Шестопаловой, в праздничные дни площадь Куйбышева, на которой помимо Усадьбы Деда Мороза располагались светящиеся ледовые фигуры, объемные буквы "Самара", работала новогодняя елка, посетили около 150 тыс.человек.
При этом муниципальные учреждения культуры (библиотеки, школы, театры, музеи и другие) в период с 10 декабря 2016 года по 9 января 2017 года провели 798 мероприятий, в которых приняли участие 58 350 человек. Из них 766 мероприятий были ориентированы именно на детей, в них приняли участие 51 545 человек. Госучреждения Самарской области, работающие на территории нашего города, провели здесь 136 мероприятий, в которых приняли участие больше 40 тыс.человек.
Напомним, что Усадьба самарского Деда Мороза - новый проект. Домик, в котором любой желающий мог стать гостем сказочного волшебника, был открыт 29 декабря 2016 года. Гостей Дед Мороз принимал с 12:00 до 20:00. По словам Татьяны Шестопаловой, за время работы Усадьбы, ее посетили почти 15 000 человек. Из них почти 8 500 - дети.
Любопытно, что проект пользовался популярностью не только у жителей Самары. Побывать в гостях у Деда Мороза приезжали жители Тольятти, Сызрани, Жигулевска, Кошек, Пестравки, Алексеевки и многих другие населенных пунктов региона. Были посетители и из других регионов – Казани, Уфы, Саранска, Саратова, Челябинска, Москвы и других. Увидели самарского Деда Мороза также делегации французов, китайцев, канадцев. В гости к самарскому сказочнику 2,4 и 6 января приезжали его друзья по цеху из Финляндии, Якутии и других.
Вопросы Деду Морозу посетители задавали самые разные. Всех интересовало, где он спит, что ест, а также продлится ли проект дальше. Татьяна Шестопалова предложила "продолжить этот замечательный проект". Она сообщила, что планирует вместе с главным архитектором заняться поиском в Самаре красивого места, куда можно было бы перевезти избушку Деда Мороза на постоянное место жительства.
Всего, по словам Шестопаловой, в праздничные дни площадь Куйбышева, на которой помимо Усадьбы Деда Мороза располагались светящиеся ледовые фигуры, объемные буквы "Самара", работала новогодняя елка, посетили около 150 тыс.человек.
При этом муниципальные учреждения культуры (библиотеки, школы, театры, музеи и другие) в период с 10 декабря 2016 года по 9 января 2017 года провели 798 мероприятий, в которых приняли участие 58 350 человек. Из них 766 мероприятий были ориентированы именно на детей, в них приняли участие 51 545 человек. Госучреждения Самарской области, работающие на территории нашего города, провели здесь 136 мероприятий, в которых приняли участие больше 40 тыс.человек.
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9 января 2017 , 13:36
Никрлай
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