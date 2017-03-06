Для Кировского и Красноглинского районов Самары ищут подрядчика по благоустройству

Соответствующие конкурсы объявило городское Управление организации торгов.



Победителя планируют определить 28 марта. За 70 миллионов рублей ему предстоит улучшить санитарное состояние Красноглинского района, ухаживать за газонами и зелеными насаждениями в Кировском районе и оказать услуги по ландшафтной архитектуре для МБУ «Советский». Оплатят работу подрядчика из районных бюджетов. Благоустраивать указанные территории он будет до декабря этого года.