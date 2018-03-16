Для ЧМ-2018 в Самару закупят 10 установок для досмотров сумок болельщиков

Согласно информации с официального сайта госзакупок, начальная цена торгов составляет 38,1 млн рублей. Источником финансирования станут средства областного бюджета.Подрядчику предстоит закупить, смонтировать, подключить десять установок (интерскопов) для проверки сумок и грузов, а также провести обучение персонала по работе с оборудованием. В каждый комплект должны входить рентгенотелевизионная установка, пульт управления, цветной ЖК монитор, роликовые столы, а также инструкция по эксплуатации. Установки для досмотра должны быть единоразово доставлены в срок до 1 июня этого года.Аукцион в электронной форме пройдет 9 апреля.