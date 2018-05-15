Дистанционное обучение - плюсы и минусы

Часто это предлагают сделать дистанционно, не отходя от компьютера: современные технологии освобождают от необходимости «вживую» присутствовать на лекциях и семинарах. Звучит неплохо. Однако специалисты предупреждают: диплом, полученный в результате обучения в сети, нередко оказывается невостребованным работодателями.Многие эксперты сходятся во мнении, что дистанционное образование в чистом виде - не что иное, как подмена понятий. Нельзя усвоить информацию и получить профессиональные навыки исключительно по интернету.- Отдельный навык так получить можно, образование - нет, - считает директор Центра корпоративного развития СГЭУ Елена Яшина. - Образование - это система, которая строится на многих технологиях, и технология онлайн - лишь одна из них. Послушать лекции хорошего специалиста дистанционно можно и нужно, это всегда полезно. Но как, например, в онлайн-обучение включить навыки работы с группой, если речь идет, скажем, о получении специальности бизнес- тренера? Это опыт, который можно приобрести только во время группового обучения, в работе с партнерами.Такого же мнения придерживается руководитель управления проектно-аналитической деятельности областного министерства образования Сергей Еремин. Он считает, что дистанционное обучение успешно лишь в случаях, когда оно сочетается с технологиями, требующими личного присутствия и участия обучаемого. В том числе и потому, что в России несколько иной менталитет восприятия онлайн-образования, нежели на Западе, где эта форма обучения более развита.- В России меньше доверия между слушателем и преподавателем, - говорит Еремин. - У последнего постоянно возникает вопрос: а сам ли человек учится? Не пользуется ли он чьей-то помощью или подсказками? Поэтому учреждения, которые пекутся о своей репутации, предпочитают убеждаться в качестве полученных слушателем знаний и навыков.Такая система широко используется, например, в дополнительном профессиональном образовании. В частности, Самарский институт повышения квалификации и переподготовки работников образования активно использует дистанционные технологии для организации работы курсов повышения квалификации. Но для выполнения итоговой работы и получения оценки по результатам всего курса слушатели приезжают лично.- Министерство образования и науки России действительно реализует онлайн-образование как приоритетный проект, - комментирует главный специалист управления профессионального образования, науки и кадрового обеспечения отрасли областного минобра Елена Чигринева. - Но под этим понятием подразумевается реализация отдельных курсов, которые без потери качества могут быть поданы дистанционно.Тем не менее онлайн-образование активно развивается. Причем на самых разных уровнях. Существуют онлайн-курсы, онлайн-университеты. Это удобно всем. Организаторам такого обучения - потому что они могут набирать студентов со всех концов земного шара, а кроме того, достаточно один раз записать на видео лекции ведущего преподавателя и можно использовать их несчетное количество раз. Слушателям удобно, потому что такое обучение доступно - и в финансовом плане, и во временном, ведь график занятий составляешь сам. Вот только российские работодатели нередко отказываются считать полученные таким образом «корочки» полноценными.- Современный работодатель заинтересован в хорошо подготовленном работнике и потому не довольствуется одним только наличием диплома, - поясняет Яшина. - Ведь образование - это вызревание профессионала. Даже на этапе переподготовки или повышения квалификации. Работодатели хотят знать, как именно это вызревание происходило. Поэтому большинство из них обращают внимание на то, каким образом велось обучение.По словам Яшиной, современному пользователю образования нужно быть очень осторожным. Ведь если раньше для успешного трудоустройства достаточно было иметь диплом, то сейчас этот документ таких гарантий не дает. Поэтому, прежде чем начать обучение, человек должен сам понять, как он в дальнейшем будет свою деятельность с этим образованием выстраивать и насколько оно окажется на самом деле востребованным.