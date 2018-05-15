Дистанционное обучение - плюсы и минусы
Интернет забит предложениями сменить надоевшую малооплачиваемую профессию на прибыльную и престижную. Ну или хотя бы получить дополнительное образование, которое поможет приобрести новые компетенции и продвинуться на выбранной стезе.
Часто это предлагают сделать дистанционно, не отходя от компьютера: современные технологии освобождают от необходимости «вживую» присутствовать на лекциях и семинарах. Звучит неплохо. Однако специалисты предупреждают: диплом, полученный в результате обучения в сети, нередко оказывается невостребованным работодателями.
Многие эксперты сходятся во мнении, что дистанционное образование в чистом виде - не что иное, как подмена понятий. Нельзя усвоить информацию и получить профессиональные навыки исключительно по интернету.
- Отдельный навык так получить можно, образование - нет, - считает директор Центра корпоративного развития СГЭУ Елена Яшина. - Образование - это система, которая строится на многих технологиях, и технология онлайн - лишь одна из них. Послушать лекции хорошего специалиста дистанционно можно и нужно, это всегда полезно. Но как, например, в онлайн-обучение включить навыки работы с группой, если речь идет, скажем, о получении специальности бизнес- тренера? Это опыт, который можно приобрести только во время группового обучения, в работе с партнерами.
Такого же мнения придерживается руководитель управления проектно-аналитической деятельности областного министерства образования Сергей Еремин. Он считает, что дистанционное обучение успешно лишь в случаях, когда оно сочетается с технологиями, требующими личного присутствия и участия обучаемого. В том числе и потому, что в России несколько иной менталитет восприятия онлайн-образования, нежели на Западе, где эта форма обучения более развита.
- В России меньше доверия между слушателем и преподавателем, - говорит Еремин. - У последнего постоянно возникает вопрос: а сам ли человек учится? Не пользуется ли он чьей-то помощью или подсказками? Поэтому учреждения, которые пекутся о своей репутации, предпочитают убеждаться в качестве полученных слушателем знаний и навыков.
Такая система широко используется, например, в дополнительном профессиональном образовании. В частности, Самарский институт повышения квалификации и переподготовки работников образования активно использует дистанционные технологии для организации работы курсов повышения квалификации. Но для выполнения итоговой работы и получения оценки по результатам всего курса слушатели приезжают лично.
- Министерство образования и науки России действительно реализует онлайн-образование как приоритетный проект, - комментирует главный специалист управления профессионального образования, науки и кадрового обеспечения отрасли областного минобра Елена Чигринева. - Но под этим понятием подразумевается реализация отдельных курсов, которые без потери качества могут быть поданы дистанционно.
Тем не менее онлайн-образование активно развивается. Причем на самых разных уровнях. Существуют онлайн-курсы, онлайн-университеты. Это удобно всем. Организаторам такого обучения - потому что они могут набирать студентов со всех концов земного шара, а кроме того, достаточно один раз записать на видео лекции ведущего преподавателя и можно использовать их несчетное количество раз. Слушателям удобно, потому что такое обучение доступно - и в финансовом плане, и во временном, ведь график занятий составляешь сам. Вот только российские работодатели нередко отказываются считать полученные таким образом «корочки» полноценными.
- Современный работодатель заинтересован в хорошо подготовленном работнике и потому не довольствуется одним только наличием диплома, - поясняет Яшина. - Ведь образование - это вызревание профессионала. Даже на этапе переподготовки или повышения квалификации. Работодатели хотят знать, как именно это вызревание происходило. Поэтому большинство из них обращают внимание на то, каким образом велось обучение.
По словам Яшиной, современному пользователю образования нужно быть очень осторожным. Ведь если раньше для успешного трудоустройства достаточно было иметь диплом, то сейчас этот документ таких гарантий не дает. Поэтому, прежде чем начать обучение, человек должен сам понять, как он в дальнейшем будет свою деятельность с этим образованием выстраивать и насколько оно окажется на самом деле востребованным.
Часто это предлагают сделать дистанционно, не отходя от компьютера: современные технологии освобождают от необходимости «вживую» присутствовать на лекциях и семинарах. Звучит неплохо. Однако специалисты предупреждают: диплом, полученный в результате обучения в сети, нередко оказывается невостребованным работодателями.
Многие эксперты сходятся во мнении, что дистанционное образование в чистом виде - не что иное, как подмена понятий. Нельзя усвоить информацию и получить профессиональные навыки исключительно по интернету.
- Отдельный навык так получить можно, образование - нет, - считает директор Центра корпоративного развития СГЭУ Елена Яшина. - Образование - это система, которая строится на многих технологиях, и технология онлайн - лишь одна из них. Послушать лекции хорошего специалиста дистанционно можно и нужно, это всегда полезно. Но как, например, в онлайн-обучение включить навыки работы с группой, если речь идет, скажем, о получении специальности бизнес- тренера? Это опыт, который можно приобрести только во время группового обучения, в работе с партнерами.
Такого же мнения придерживается руководитель управления проектно-аналитической деятельности областного министерства образования Сергей Еремин. Он считает, что дистанционное обучение успешно лишь в случаях, когда оно сочетается с технологиями, требующими личного присутствия и участия обучаемого. В том числе и потому, что в России несколько иной менталитет восприятия онлайн-образования, нежели на Западе, где эта форма обучения более развита.
- В России меньше доверия между слушателем и преподавателем, - говорит Еремин. - У последнего постоянно возникает вопрос: а сам ли человек учится? Не пользуется ли он чьей-то помощью или подсказками? Поэтому учреждения, которые пекутся о своей репутации, предпочитают убеждаться в качестве полученных слушателем знаний и навыков.
Такая система широко используется, например, в дополнительном профессиональном образовании. В частности, Самарский институт повышения квалификации и переподготовки работников образования активно использует дистанционные технологии для организации работы курсов повышения квалификации. Но для выполнения итоговой работы и получения оценки по результатам всего курса слушатели приезжают лично.
- Министерство образования и науки России действительно реализует онлайн-образование как приоритетный проект, - комментирует главный специалист управления профессионального образования, науки и кадрового обеспечения отрасли областного минобра Елена Чигринева. - Но под этим понятием подразумевается реализация отдельных курсов, которые без потери качества могут быть поданы дистанционно.
Тем не менее онлайн-образование активно развивается. Причем на самых разных уровнях. Существуют онлайн-курсы, онлайн-университеты. Это удобно всем. Организаторам такого обучения - потому что они могут набирать студентов со всех концов земного шара, а кроме того, достаточно один раз записать на видео лекции ведущего преподавателя и можно использовать их несчетное количество раз. Слушателям удобно, потому что такое обучение доступно - и в финансовом плане, и во временном, ведь график занятий составляешь сам. Вот только российские работодатели нередко отказываются считать полученные таким образом «корочки» полноценными.
- Современный работодатель заинтересован в хорошо подготовленном работнике и потому не довольствуется одним только наличием диплома, - поясняет Яшина. - Ведь образование - это вызревание профессионала. Даже на этапе переподготовки или повышения квалификации. Работодатели хотят знать, как именно это вызревание происходило. Поэтому большинство из них обращают внимание на то, каким образом велось обучение.
По словам Яшиной, современному пользователю образования нужно быть очень осторожным. Ведь если раньше для успешного трудоустройства достаточно было иметь диплом, то сейчас этот документ таких гарантий не дает. Поэтому, прежде чем начать обучение, человек должен сам понять, как он в дальнейшем будет свою деятельность с этим образованием выстраивать и насколько оно окажется на самом деле востребованным.
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Последнее из раздела Лента новостей
15 мая 2018
145
15 мая 2018
203
15 мая 2018
236
15 мая 2018
209
15 мая 2018 , 17:57
145
Во вторник, 15 мая, нелегальные щиты убрали на Владимирской, Киевской, Ново-Урицкой и на...
15 мая 2018 , 17:36
203
Срок действия страховки - два месяца.
15 мая 2018 , 16:21
172
Официальный талисман ЧМ-2018 будет установлен возле отеля «Лотте».
15 мая 2018 , 15:29
126
Это планируют сделать до зимы 2018 года.
15 мая 2018 , 15:15
236
Одним из сюрпризов летней программы станет чествование 3,5-миллионного посетителя.
15 мая 2018 , 15:08
209
Тема этого года — «Будущее». Фестиваль состоится 2 и 3 июня на 2-й очереди...
15 мая 2018 , 14:55
301
В среду, 16 мая, в городе состоится третья игра на стадионе «Самара Арена».
15 мая 2018 , 13:59
182
Такую инициативу областной избирательной комиссии сейчас обсуждают в Самарской губернской...
15 мая 2018 , 13:25
178
Книги можно будет взять в здании на Мичурина, 58.
15 мая 2018 , 13:06
175
В начале текущего года в Поволжье резко вырос спрос на жилищные кредиты.
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
19 апреля 2018
5575
Как будет организовано движение транспорта в районе площади Куйбышева, где расположится фан-зона...
16 апреля 2018
4182
На поле стадиона уложили газон. Как это было
2 мая 2018
4116
Парк Гагарина «родился» 9 июля 1976 года, и в ближайшее воскресенье парк отпразднует...
17 апреля 2018
3897
В Самаре продолжается работа по ликвидации самовольных построек.
8 мая 2018
3261
Основные торжества в честь 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне проходят в Самаре...
2 мая 2018
4116
Парк Гагарина «родился» 9 июля 1976 года, и в ближайшее воскресенье парк отпразднует...
30 апреля 2018
1959
Длина самарской набережной около пяти километров.
1 мая 2018
2062
1
Вторая очередь набережной между бассейном «ЦСКА ВВС» и заводом...
30 апреля 2018
1495
Ледяная стерва – так российские прокатчики хотели перевести фильм «I, Tonya»....
1 мая 2018
1454
Раз в год и Фонд кино стреляет. Когда в прошлом году в России анонсировали историческое фэнтези...