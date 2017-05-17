Директора одной из самарских школ оштрафовали за отсутствие видеокамер
Руководитель Вальдорфской школы нарушила законодательство об антитеррористической защищенности, об образовании и защите прав учеников.
Прокурор Ленинского района Самары обязал директора образовательного учреждения установить в школе систему видеонаблюдения в целях безопасности. Однако женщина проигнорировала данное требование.
- За неисполнение законных требований прокурора в отношении руководителя школы возбудили административное дело. Виновному должностному лицу назначен штраф в размере 2000 рублей, - сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
Прокурор Ленинского района Самары обязал директора образовательного учреждения установить в школе систему видеонаблюдения в целях безопасности. Однако женщина проигнорировала данное требование.
- За неисполнение законных требований прокурора в отношении руководителя школы возбудили административное дело. Виновному должностному лицу назначен штраф в размере 2000 рублей, - сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
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