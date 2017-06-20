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Директор МП «Коммунально-бытовые услуги» Василий Никитин: «Одни приходят помыться, другие – по зову души»

В квартирах горожан есть ванные, душевые, но все равно многие любят баню. В Самаре организаций и частников, которые предоставляют «парные» услуги, предостаточно. Но часто цены на отдых там кусаются. Директор муниципального предприятия «Коммунально-бытовые услуги» Василий Никитин рассказал «СГ» о работе городских бань.

- Василий Геннадьевич, работу скольких бань курирует ваше предприятие? Кто основные клиенты? 
 
- В составе предприятия работает восемь бань и одна прачечная. Бани расположены в Куйбышевском, Самарском, Ленинском, Промышленном, Кировском и Советском районах. В каждой бане есть общее отделение. В совокупности они могут вместить до 360 человек единовременно. Их посещают в основном пожилые люди, для них это привычка. Но в последнее время становится больше молодых клиентов. Собираются компаниями в индивидуальных номерах. Такую услугу оказывают уже практически во всех муниципальных банях. 
 
А вообще наши посетители - абсолютно разные люди. Одни приходят именно помыться, потому что живут в частном секторе, у них дома нет необходимых условий. Другие - по зову души. Посещение бани все-таки остается в России традицией, многие чтят ее. И, как отмечают постоянные клиенты, баня - место для общения. 
 
- Чем муниципальные бани отличаются от коммерческих? 
 
- Муниципальные бани более доступны для населения, у нас дешевле, чем у частников. Полтора часа в общем отделении стоит 210 рублей, час в индивидуальном номере - от 350 до 600. Каждый год стоимость услуг общего отделения приходится увеличивать, но в среднем всего лишь на 10 рублей. 
 
Предприятие несет социальную нагрузку. Важное направление работы - организация льготного помыва для отдельных категорий граждан. Их перечень установлен постановлением главы Самары. В список включены инвалиды I и II групп, ветераны Великой Отечественной войны, многодетные семьи с тремя и более детьми до 18 лет, семьи опекаемых, одинокие матери, неработающие пенсионеры по старости. Каждый квартал они могут получить по 12 талонов на льготные посещения. Им услуги обходятся в 110 рублей, а оставшуюся сумму компенсирует городской бюджет. Талоны можно получить в определенное время прямо в банях. 
 
Однако, сохраняя низкие тарифы, предприятие старается улучшать качество предоставляемых услуг, расширять ассортимент. В чем-то мы можем даже посоревноваться с коммерческими банями. Это привлекает клиентов. В 2016 году у нас было 268 тысяч посетителей, что на 33 тысячи больше, чем в 2015-м. При этом количество нельготных помывов возросло в два раза и составило 103 тысячи. 
 
- Предприятие приносит прибыль? 
 
- Да, в 2016 году прибыль превысила показатель 2015-го почти в три с половиной раза. Во многом это результат модернизации структуры предприятия. Мы увеличили контроль за финансовой дисциплиной. Также ввели систему премирования персонала: чем больше у бани клиентов и чем больше она зарабатывает, тем выше зарплата у сотрудников. Перед нами стоит задача - продолжать увеличивать прибыль предприятия. Думаю, мы, улучшая качество услуг, справимся. 
 
- Многие, хоть и не были в муниципальных банях, предвзято к ним относятся. В каком состоянии находятся помещения?
 
- В удовлетворительном. Лучшие - бани №1 и №2 в Самарском и Ленинском районах. Они еще и самые посещаемые. На других объектах есть что улучшить. 
 
Нужно понимать, что у муниципального предприятия нет больших средств на развитие. Мы не можем поднимать тарифы по своему усмотрению, а коммунальные платежи растут с каждым годом. До 80 процентов расходов - это оплата воды и газа, электроэнергии, зарплата обслуживающего персонала. Тем не менее, мы поддерживаем бани в надлежащем состоянии. Предприятие за свой счет делает текущий ремонт и косметические улучшения. Занимаемся этими работами, как только появляются финансовые возможности. 
 
Муниципальная программа «Развитие сферы банно-прачечных услуг в Самаре» предусматривает работы капитального характера на наших объектах. В этом году будут отремонтированы вторые общие отделения некоторых бань. Сейчас готовятся проекты. 
 
- Какой набор услуг предлагаете клиентам? 
 
- Помыться, попариться, принять душ или ванну. В номере «люкс» за 600 рублей - большая парная, бассейн, комната отдыха с телевизором и холодильником. В бане №2 можно еще сыграть в настольный теннис. На эти номера особенно большой спрос на новогодние праздники. Те, кто не прихватил с собой мыло, шампунь, полотенце или тапочки, могут купить все это прямо в бане. Конечно, в продаже есть веники. Мини-буфеты, под которые мы сдаем площади, предлагают прохладительные напитки, что-то для перекуса. 
 
- Недавно закрылась баня №4 на улице Братьев Коростелевых. Некоторые расстроились из-за этого, переживают, что им негде будет мыться. 
 
- Это решение далось непросто. Баня №4 закрыта по технической причине. В отличие от остальных она была полностью на паровом отоплении. Многие ходили туда именно из-за этого. Баня построена в 1936 году. Оборудование очень старое, кустарное, большинство узлов не менялось более полувека. Мы постоянно ремонтировали его, но таких запчастей сейчас уже не найти. В декабре 2016 года окончательно вышел из строя один из двух оставшихся паровых котлов. А в мае остальное оборудование не прошло обязательную сертификацию. Диагностика показала, что его дальнейшее использование опасно. Чтобы баня заработала вновь, необходимо перестроить помещения, переложить коммуникации, заменить оборудование. Это большие затраты. У предприятия нет средств, чтобы сразу заняться таким объемом работ. К слову, оборудование других бань прошло проверку, негативных ситуаций не случится. 
 
Бани №1 и №2 находятся недалеко и могут принять посетителей закрытого объекта. Чтобы минимизировать неудобства, к концу лета мы после ремонта запустим там вторые общие отделения. 
 
- Пользуются ли спросом услуги прачечной? 
 
- Недавно прачечная переехала из бани №4 в отремонтированное помещение бани №22. Спрос населения на ее услуги - стирку и глажку - с годами снижается. Сейчас она в основном работает на организации. Стирка одного килограмма белья стоит около 45 рублей. 
 
Кстати, все наши объекты подготовлены к тому, чтобы быть задействованными при возможных чрезвычайных ситуациях. В течение 24 часов бани развертываются как санитарно-обмывочные пункты, а прачечная - как станция обеззараживания одежды.

Справка «СГ»
 
Бани МП «Коммунально- бытовые услуги»: 
 
№1, ул. Пионерская, 45, тел. 333-33-95; 
 
№2, ул. Самарская, 140, тел.: 332-70-49, 332-70-48; 
 
№8, Самолетная, 121, тел. 244-39-04; 
 
№9, ул. Старонабережная, 2, тел. 330-10-31; 
 
№13, ул. Санфировой, 93, тел. 224-08-18; 
 
№18, ул. Матросова, 92, тел. 951-22-06; 
 
№20, ул. Калининградская, 16, тел. 330-39-13; 
 
№22, ул. Стандартная, 100, тел. 261-65-62. 
 
Дата: 20 июня 2017 , 10:25
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Автор текста: Лариса Дядякина
Автор фото: Владимир Пермяков
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