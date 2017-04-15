Директор МП «Благоустройство» Алексей Власов ответил на претензии прокуратуры по поводу провалившегося грунта на проезжей части

Как пишет 63.ru, сотрудники муниципального предприятия своевременно не ограничили и не запретили движение на опасном участке дороги, в результате чего в отношении директора МП было возбуждено дело по факту несоблюдения требований по обеспечению безопасности дорожного движения при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании дорог. Надзорное ведомство внесло представление об устранении нарушений законодательства.Однако как пояснил Алексей Власов, после поступившего в 18:36 сообщения о провале на перекрестке улиц Ульяновская и Молодогвардейская уже в 19:00 рабочие выставили первые ограждения, а затем водоналивные боны и дополнительные ограничивающие знаки. В 19:10 на место происшествия приехали представители дорожной и технической инспекций. Заграждения около провала убрали 13 апреля, когда подрядные организации начали ремонтные работы.- Мы будем оспаривать штраф в суде, потому что не виноваты. У нас по контракту предусмотрено в кратчайшие сроки обеспечить безопасность дорожного движения, предупредить его участников о грозящей опасности, и оградить провал в соответствии с требованиями ГОСТа. Сотрудники предприятия все это выполнили, и зафиксировали в фотоотчете, - сказал он.