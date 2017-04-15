Директор МП «Благоустройство» Алексей Власов ответил на претензии прокуратуры по поводу провалившегося грунта на проезжей части
Провал дорожного покрытия на перекрестке улиц Ульяновской и Молодогвардейской обнаружила прокуратура Ленинского района, в связи с чем решила оштрафовать директора МП.
Как пишет 63.ru, сотрудники муниципального предприятия своевременно не ограничили и не запретили движение на опасном участке дороги, в результате чего в отношении директора МП было возбуждено дело по факту несоблюдения требований по обеспечению безопасности дорожного движения при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании дорог. Надзорное ведомство внесло представление об устранении нарушений законодательства.
Однако как пояснил Алексей Власов, после поступившего в 18:36 сообщения о провале на перекрестке улиц Ульяновская и Молодогвардейская уже в 19:00 рабочие выставили первые ограждения, а затем водоналивные боны и дополнительные ограничивающие знаки. В 19:10 на место происшествия приехали представители дорожной и технической инспекций. Заграждения около провала убрали 13 апреля, когда подрядные организации начали ремонтные работы.
- Мы будем оспаривать штраф в суде, потому что не виноваты. У нас по контракту предусмотрено в кратчайшие сроки обеспечить безопасность дорожного движения, предупредить его участников о грозящей опасности, и оградить провал в соответствии с требованиями ГОСТа. Сотрудники предприятия все это выполнили, и зафиксировали в фотоотчете, - сказал он.
Как пишет 63.ru, сотрудники муниципального предприятия своевременно не ограничили и не запретили движение на опасном участке дороги, в результате чего в отношении директора МП было возбуждено дело по факту несоблюдения требований по обеспечению безопасности дорожного движения при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании дорог. Надзорное ведомство внесло представление об устранении нарушений законодательства.
Однако как пояснил Алексей Власов, после поступившего в 18:36 сообщения о провале на перекрестке улиц Ульяновская и Молодогвардейская уже в 19:00 рабочие выставили первые ограждения, а затем водоналивные боны и дополнительные ограничивающие знаки. В 19:10 на место происшествия приехали представители дорожной и технической инспекций. Заграждения около провала убрали 13 апреля, когда подрядные организации начали ремонтные работы.
- Мы будем оспаривать штраф в суде, потому что не виноваты. У нас по контракту предусмотрено в кратчайшие сроки обеспечить безопасность дорожного движения, предупредить его участников о грозящей опасности, и оградить провал в соответствии с требованиями ГОСТа. Сотрудники предприятия все это выполнили, и зафиксировали в фотоотчете, - сказал он.
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Последнее из раздела Лента новостей
14 апреля 2017
205
14 апреля 2017
168
14 апреля 2017
261
14 апреля 2017
435
14 апреля 2017
192
14 апреля 2017
250
14 апреля 2017 , 19:25
148
Директор МП «Благоустройство» Алексей Власов ответил на претензии прокуратуры по поводу провалившегося грунта на проезжей части
Провал дорожного покрытия на перекрестке улиц Ульяновской и Молодогвардейской обнаружила...
14 апреля 2017 , 16:40
205
Осадки ожидаются в большинстве районов губернии в субботу.
14 апреля 2017 , 16:33
168
ЧП произошло сегодня днем в поселке Толевый возле завода «Мягкая кровля».
14 апреля 2017 , 16:21
261
В рамках традиционного месячника по благоустройству в Самаре стартовала работа по поливу и мойке...
14 апреля 2017 , 16:10
435
Как ранее писал sgpress.ru, он состоится с 17 по 21 апреля.
14 апреля 2017 , 15:05
192
Его изготовлением займется компания «СИС РУС», на счету которой свыше 250 сделанных...
14 апреля 2017 , 14:47
157
В пятницу, 14 апреля, в Москве проходит Совет по местному самоуправлению при Совете Федерации.
Календарь
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
19 марта 2017
4804
В воскресенье, 19 марта, в Самаре у Дворца спорта на улице Физкультурной прошел митинг против...
6 апреля 2017
4767
1
Вчера в администрации Самары под председательством главы города Олега Фурсова прошло совещание,...
13 апреля 2017
4028
Управление ФСБ России по Самарской области задержало 27-летнего украинца 19 марта.
29 марта 2017
3594
Инцидент произошел 28 марта около 17:30 на улице Партизанской.
3 апреля 2017
705
Соответствующее постановление главы Самары Олега Фурсова мэрия опубликовала на своем официальном...
3 апреля 2017
1031
Ленинский межрайонный следственный отдел следственного управления Следственного комитета РФ по...
3 апреля 2017
816
Мэрия опубликовала постановление главы города Олега Фурсова о разработке муниципальной программы...
31 марта 2017
898
Таковы данные за прошедший год. Лоточники, реализующие товар в неположенных местах, и сегодня...