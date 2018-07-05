Директор ДЮСШ №4 Василий Попов о спорте на Красной Глинке

- По первому образованию я историк, окончил Самарский государственный университет. Преподавал в школе, но параллельно всегда занимался спортом. Даже тема диплома в вузе у меня была связана с китайскими единоборствами. Постепенно увлечение стало второй профессией. Сегодня у меня черный пояс по тхэквондо, а среди моих воспитанников немало мастеров спорта по олимпийской версии - WTF. Правда, до Олимпийских игр они не доходили, но попадали в сборную страны.- Сначала меня пригласили в центр внешкольной работы Кировского района, где я возглавил физкультурно-спортивный отдел, эта работа затягивала все больше. Пришлось делать выбор. Из общеобразовательной школы я ушел. Преподавал в экономическом университете на кафедре физвоспитания, был директором спортивного клуба, готовил сборную вуза, которая три раза подряд выходила в финал Всероссийской универсиады. Параллельно тренировал тхэквондистов спортивной школы №4. В прошлом году бывший директор учреждения Ольга Александровна Соловьева предложила стать ее преемником. Департамент образования мою кандидатуру поддержал.- Это школа с давними традициями. Здесь очень сильные лыжники: ребята традиционно входят в сборную области. Жаль, конечно, что, вступая в возраст серьезных достижений, они уходят от нас в центр спортивной подготовки или в школу олимпийского резерва. Что поделать, мы детско-юношеская школа, стартовый этап. У нас замечательные достижения по тхэквондо: тренер Валерий Берков активно развивает неолимпийскую версию - GTF. Среди его воспитанников как чемпионы России, так и победители европейских и мировых первенств. Хороших результатов достигают ребята, занимающиеся вольной борьбой. Не так давно открыли новое направление - «Черлидинг». В поселке Береза работает секция «Азбука футбола» - в этом году малыши заняли третье место по району. Благодаря этому они приняли участие в открытии турнира «Кожаный мяч» на тренировочной площадке «Самара Арены», смогли сфотографироваться с кубком мира. По результатам игр команда стала уже второй в районе. Думаю, это неплохое начало спортивного пути.- Я сразу отметил болевые точки. Самая главная - отсутствие базы. У нас даже не было собственного здания, чтобы наладить тренировочный процесс. Мы занимаемся в залах различных образовательных учреждений. Основное помещение школы - цокольный этаж жилого дома в поселке Мехзавод, где нет условий для тренировок. Вторая проблема - статус школы. Очень хотелось бы, чтобы о нас говорили, чтобы нас знали в городе.- Мы создали и стали развивать страницу в социальных сетях, участвуем во всех городских мероприятиях и соревнованиях. При поддержке департамента образования и лично его руководителя Лилии Викторовны Галузиной в апреле этого года наконец получили здание, правда, расположено оно в Советском районе, а не в Красноглинском. Но все равно это настоящий подарок. Да, школа малокомплектная, девятилетка. Но там есть спортивный зал, высокие потолки, 310 сантиметров. Мы уже начали обустройство помещений для вольной борьбы, единоборств, черлидинга. Сейчас работаем над тем, чтобы привести здание в надлежащий вид, сделать пригодным для занятий спорта. Но это не значит, что мы уходим из Красноглинского района. Основная масса наших лыжников занимается на Мехзаводе. Департамент образования помогает: у них есть помещение в ледовом дворце «Салют», уникальные трассы. Надеюсь, что скоро поступить в спортивную школу №4 будут стремиться и ребята из других районов. При этом дети, которые тренируются сегодня на Красной Глинке, в поселках Управленческий и Мехзавод, будут и дальше заниматься на прежнем месте под руководством любимых наставников.- Сейчас все так или иначе имеют отношение к мундиалю. В июне наши воспитанники отдыхали в лагерях «Заря», «Волгаренок». В «Заре» был целый праздник, посвященный открытию Чемпионата, в организации которого принимали участие в том числе и наши педагоги, девочки, которые занимаются черлидингом. 12 июля вместе с другими учреждениями дополнительного образования мы планируем выступить перед болельщиками на улице Куйбышева, конечно, если не будет очень жарко. В такую погоду, как сейчас, детям опасно находиться под палящими лучами солнца. Надеюсь, выступление все же состоится: у нас подготовлена хорошая программа, включающая в себя мастер-класс и показательные выступления по тхэквондо.